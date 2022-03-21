Новые поражения оккупантов: уничтожение вражеской техники и свежая статистика потерь РФ

Враг продолжает терять своих воинов и технику. Под Чугуевым наши защитники сбили российский истребитель. В Харьковской области уничтожили два беспилотника.

Под Николаевом украинские военные разбили колонну техники оккупантов. Под Прилуками ВСУ уничтожили целое подразделение рашистов.

Смотри, как пылает вражеская техника и какая сейчас военная статистика.

Пока немногочисленные группировки российских войск пытаются удержать уже захваченные рубежи, украинские военные продолжают выгонять врага из наших земель. Читай, какая ситуация на фронте 21 марта.