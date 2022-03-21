Нові поразки окупантів: знищення ворожої техніки й свіжа статистика втрат РФ

Ворог продовжує втрачати своїх вояків і техніку. Під Чугуєвом наші захисники збили російський винищувач. На Харківщині знищили два безпілотники.

Під Миколаєвом українські військові розбили колону техніки окупантів. Під Прилуками ЗСУ знищили цілий підрозділ рашистів.

Дивися, як палає ворожа техніка та яка наразі воєнна статистика.

Поки нечисленні угруповання російських військ намагаються утримати вже захоплені рубежі, українські військові продовжують виганяти ворога з наших земель. Читай, яка ситуація на фронті 21 березня.