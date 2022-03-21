“Нальоти” на українські крамниці й побоювання ворога: ситуація на фронті 21.03.22

Поки нечисленні угруповання російських військ намагаються утримати вже захоплені рубежі, українські військові продовжують виганяти ворога з наших земель.

Про ситуацію на фронті станом на 21 березня розповіли у Генеральному штабі України.

У Генштабі відзначають: ворог почав рідше застосовувати пілотовану авіацію. Можливо, через те, що ворожі “ластівки” щоденно збивають українські сили ППО.

Тільки за вчора українські захисники знищили 1 літак, 2 крилаті ракети й 4 безпілотники ворога. Без уваги не лишаються і колони ворожої техніки.

А оскільки російське командування одразу ж перевело військових на самозабезпечення, окупанти постійно здійснюють “нальоти” на крамниці на тимчасово захоплених територіях — вивозять подекуди й до РФ побутову, автомобільну техніку, харчі та інші матеріальні засоби.

Триває терор місцевого населення та мародерство з боку військових “другої армії світу”. А на окупованому Донбасі проросійські маріонетки проводять примусову мобілізацію.

Вочевидь, охочих стати до лав армії-вбивці небагато. Доповідаємо про “успіхи” військового керівництва Росії та втрати окупаційних військ.

Втрати російської армії на 21.03.22

За більш як три тижні війни на плодючій українській землі склали свої голови більш як 15 тисяч російських військових. Такі дані наводить Міністерство оборони України станом на ранок 21 березня.

Крім того, російська армія позбулася майже 500 танків, 100 літаків, 240 артилерійських систем і понад 1,5 тисячі броньованих бойових машин.