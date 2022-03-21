Вони були маленькі та нестрашні: Арестович про бойову здатність противника та жалюгідні спроби атак

Триває 26 доба активної фази російсько-української війни. Воєнно-політичне керівництво України контролює ситуацію, чого не можна сказати про супротивника, як би він не намагався переконати себе у зворотньому.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович провів брифінг щодо втрат ворога та його “здатності” до наступальних дій.

Противник майже втратив змогу наступати на території України та веде лише тактичні дії, накопичуючи резерви. Вони піддаються нищівним ударам українських військ, артилерії та авіації.

Ворог вдався до ударів у відповідь, але у порівнянні з нашими вони були маленькі та нестрашні.

Протягом минулої ночі наші ЗСУ продовжили свою успішну роботу зі знищення окупантів.

Втрати ворога в організаційно-штатних структурах

На 26 добу активної фази російсько-української війни ЗСУ знищили:

11 батальйонів танків

34 батальйони бойових броньованих машин

5 дивізіонів системи реактивно-залпового вогню

17 дивізіонів ствольної артилерії

майже 5 авіаполків літаків

5 авіаполків вертольотів

Загалом це становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з’єднань. Ще одна повітряна армія знищена як у подарунок. Разом чотири армії з десяти, які є у РФ.

Подяка військовим, працівникам ДСНС та медикам

Завдяки нашим військовим та іншим силам оборони, вдалось знищити значну частину військ ворога.

Хочеться також висловити подяку працівникам ДСНС, які рятують людські життя попри всю небезпеку.

Вони часто роблять свою роботу під обстрілами безпосередньо розбираючи завали та рятуючи людей, коли вогонь противника ще не припинився. Для цього потрібна надзвичайна мужність і професіоналізм.

Часто зразки цієї мужності переважають ті, що демонструють солдати на полі бою.

Також велика подяка нашим медикам, особливо тим, хто працює у бригадах швидкої допомоги. Вони рятують життя старих людей та маленьких дітей, військових та мирних жителів.

Вони рятують нас, ризикуючи власним життям.

Окрім порятунку наших життів та захисту свободи цілої нації, українські військові встигають ще й підкорювати користувачів різних соцмереж. Читай, як ЗСУ полонили серця глядачів у TikTok.