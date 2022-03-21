Они были маленькими и нестрашными: Арестович о боевой способности противника и жалких попытках атак

Продолжаются 26 сутки активной фазы российско-украинской войны. Военно-политическое руководство Украины контролирует ситуацию, чего нельзя сказать о противнике, как бы он ни пытался убедить себя в обратном.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг по поводу потерь врага и его “способности” к наступательным действиям.

Противник почти упустил возможность наступать на территории Украины и ведет только тактические действия, накапливая резервы. Они подвергаются сокрушительным ударам украинских войск, артиллерии и авиации.

Враг прибег к ответным ударам, но по сравнению с нашими, они были маленькими и нестрашными.

Прошлой ночью наши ВСУ продолжили свою успешную работу по уничтожению оккупантов.

Потери врага в организационно-штатных структурах

На 26 сутки активной фазы российско-украинской войны ВСУ уничтожили:

11 батальонов танков

34 батальона боевых бронированных машин

5 дивизионов системы реактивно-залпового огня

17 дивизионов ствольной артиллерии

почти 5 авиаполков самолетов

5 авиаполков вертолетов

В общей сложности это составляет три комплекта ударных российских армий в качестве оперативно-стратегических соединений. Еще одна воздушная армия уничтожена в качестве вишенки на торте.

В общей сложности украинские военные уже ликвидировали четыре армии из десяти, находящихся в РФ.

Благодарность военным, работникам ГСЧС и медикам

Благодаря нашим военным и другим силам обороны удалось уничтожить значительную часть войск врага.

Хочется также выразить благодарность работникам ГСЧС, которые спасают человеческие жизни при всей опасности.

Они часто делают свою работу под обстрелами, непосредственно разбирая завалы и спасая людей, когда огонь противника еще не прекратился. Для этого требуется чрезвычайное мужество и профессионализм.

Часто образцы этого мужества преобладают над теми, что демонстрируют солдаты на поле боя.

Также большое спасибо нашим медикам, особенно тем, кто работает в бригадах скорой помощи. Они спасают жизнь стариков и маленьких детей, военных и мирных жителей.

Они спасают нас, рискуя своей жизнью.

Кроме спасения наших жизней и защиты свободы целой нации, украинские военные успевают еще и покорять пользователей разных соцсетей. Читай, как ВСУ пленили сердца зрителей в TikTok.