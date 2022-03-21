Світ

Шойгу зрадив Путіна? Розбираємо, чому російська армія розвалюється на очах

Сергій Кудімов, журналіст Факти ICTV 22 Березня 2022, 01:07

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