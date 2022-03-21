Шойгу зрадив Путіна? Розбираємо, чому російська армія розвалюється на очах

Звичайний фашизм. Ледь не щодня Росія підкидає нам паралелі з нацистською Німеччиною, а сам Путін діє ніби по методичці Гітлера. При чому в усьому.

Він захоплюється окультизмом та містицизмом, використовуючи навіть шаманів, з якими його познайомив міністр оборони Шойгу, також любитель пускати пилюку в очі.

Як Шойгу став головним шаманом для Путіна, які ритуали вони проводять та як під шумок шаманізму міністр списував мільярди з військового бюджету на себе.

Міністр — виходець із республіки Тува, де досі поширений шаманізм, тобто віра у надприродні здібності служителів цього культу. Саме він і підсадив Путіна на шаманські обряди.

Історик Павло Гай-Нижник розповідає, що вони навіть побудували окремий храм у Сибіру, де вони робили жертвоприношення у вигляді вбитого ведмедя перед нападом на Україну.

Все, так само як і в гітлерівській Німеччині: проекти по продовженню життя, пошукам вічної молодості, здобуття безсмертя.

Ще одне дітище Шойгу — храм Міноборони РФ під Москвою. З подачі міністра у нібито православному храмі з’явилася купа неправославної символіки. Наприклад, щаблі будівлі зроблені з переплавлених траків нацистських танків.

Старий комплекс містицизму та шаманізму полягає в тому, що стоячи на рештках ворога, ти забираєш його силу, – говорить історик.

Отримуючи мільярди на армію, міністр витрачав їх на особистий піар.

Що робити, коли воєначальник з тебе так собі? Вигадати легенду. Так з’явилась казка про Шойгу, який є реінкарнацією одного з полководців Чінгісхана.

Захоплення містицизмом та окультизмом — ще одна схожість між Росією та Третім Рейхом. Гітлер та його компанія теж вірили у темні сили, проводили ритуали та марно шукали рецепт вічної молодості.

Хоча один обряд Гітлеру таки вдався, коли 30 квітня 1945 року у бункері він застрелився. Питання чи зможе повторити його Путін?

А поки ми всі чекаємо такого завершення його історії, підняти собі дух можна, глянувши на знищену техніку ворога. Читай, які нові поразки спіткали російських окупантів в Україні.