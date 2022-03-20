Фашизм знову в Європі: експерти про дії Путіна в Україні

Зачищена від демократії, опозиції та інакодумства. Путінська Росія — це той самий фашизм часів Гітлера, й Україна має доводити це сьогодні всьому світу.

З усіма притаманними цьому імперському режиму ознаками — культ особи, войовничість, диктатура та ідея всесвітнього панування.

Путін і на міжнародній арені діє як Гітлер. Той 80 років тому начхав на Лігу націй, не отримавши за це належних санкцій. А Путін буквально витер ноги міжнародним правом у 2014 році, коли окупував Крим та напав на Україну, теж без особливих наслідків.

Путін навіть вигадав нову свастику, не зміг знайти відповідної літери в абетці “могучего русского языка”.

Дії окупантів на території України визнано воєнними злочинами. А на російського президента чекає трибунал. Раніше ми розповідали про суд над Путіним в Гаазі.