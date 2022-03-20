Фашизм снова в Европе: эксперты о действиях Путина в Украине

Зачищенная от демократии, оппозиции и инакомыслия. Путинская Россия — тот же фашизм времен Гитлера, и Украина должна доказывать это сегодня всему миру.

Со всеми присущими этому имперскому режиму признаками — культ личности, воинственность, диктатура и идея всемирного владычества.

Путин и на международной арене действует как Гитлер. Тот 80 лет назад наплевал на Лигу наций, не получив за это положенных санкций. Путин же буквально вытер ноги международным правом в 2014 году, когда оккупировал Крым и напал на Украину, тоже без особых последствий.

Путин даже придумал новую свастику, не смог найти соответствующую букву в алфавите “могучего русского языка”.

Действия оккупантов на территории Украины признаны военными преступлениями. А российского президента ждет трибунал. Раньше мы рассказывали о суде над Путиным в Гааге.