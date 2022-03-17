Стероїдний психоз чи ізольоване мислення? Що відбувається з психікою Путіна

Останнім часом у мережі ходить багато різних статей та чуток про психічне здоров’я Володимира Путіна. Багато експертів аналізували його поведінку та зовнішність та розкидалися діагнозами.

Це і не дивно, адже яка людина при здоровому глузді починатиме страшну війну у 21 столітті й вбиватиме тисячі мирних жителів. І визволяти від себе ж вже не першу війну.

То що насправді відбувається з Путіним?

Доктор Кеннет Деклева займається дослідженням психології світових лідерів та поділився своїми роздумами щодо психічного здоров’я Путіна. Про це він розповів виданню Esquire.

— Я думаю, він (Путін — ред.) завжди був безжальний. Він показав себе руйнівником та ризикованою людиною. Я думаю, тут сталося те, що він та його команда повірили розвідданим, які виявилися неправильними.

Кеннет Деклева. Фото: https://twitter.com/KennethDekleva/photo

Помилка розвідки

Деклева каже, що це (поведінка Путіна — ред.) провал розвідки. Вони (Росія — ред.) вважали Захід слабким і це помилка.

І за його словами ще одна річ, з якою вони прорахувалися — це Зеленський.

Ніхто не передбачав його героїзм і відвагу.

— Він (Зеленський — ред.) був відносно невідомим, вважався легковагою в українській політиці навіть після свого обрання. Росіяни пропустили це. Я думаю, вони думали, що він втече або буде скинутий.

Що відбувається з мозком диктатора

Доктору Деклеву поставили питання про те, що Путін був у цьому авторитарному контексті протягом багатьох років, що відбувається з мозком у цих умовах.

— Існує безліч досліджень авторитарних особистостей та їх лідерства.

Якщо вони (диктатори — ред.) ізольовані або знаходяться в ехо-камері, де менше незгодних точок зору, зростає ризик ізольованого групового мислення.

І це, за словами лікаря, може призвести до когнітивної ригідності.

Це неготовність змінювати концептуальну картину навколишнього світу, одержуючи нову інформацію. Також не можуть вислуховувати незгоду та чути різні точки зору та нюанси щодо проблеми.

— Думаю, що Путін назвав “спецоперацією”, бо він так її і бачив. Йому, певно, сказали, що Зеленський втече. Вони поставлять маріонетковий Уряд, і все закінчиться за два-три дні. Українці не воюватимуть. Санкції будуть слабкими ляпасами.

Президент Байден не зміг би зібрати альянс, як він це майстерно зробив. Я думаю, що вони недооцінили багато речей щодо цього. У цьому сенсі існувало жорстке, вузьке групове мислення.

Який все-таки діагноз Путіна

Деклева каже, що треба бути обережним, використовуючи психіатричні ярлики та терміни.

— Навіть якщо Путін — ляльковик, то його тягнуть за інші нитки, навіть як авторитарного лідера. Це одне із питань, про які ми мало що знаємо: хто на нього впливає?

Чи було це рішення виключно його власним після того, як йому надали дані, чи впливові люди у його Раді національної безпеки шепотіли йому на вухо?

Також у мережі ходило багато чуток про те, що він лікувався стероїдами й почався психоз.

— Дозвольте мені сказати вам так: як практикуючий клініцист, я бачив сотні, якщо не більше, пацієнтів, які приймали стероїди з різних захворювань.

Стероїдний психоз або стероїдну манію я бачив лише двічі за 30 років. Це трапляється дуже рідко.

Якби було щось подібне, ви побачили б більше поведінкових доказів.

А про такі ознаки, як опухлість обличчя, доктор Деклева каже, що це може бути через COVID-19. Адже під час карантину він ізолювався та мало тренувався. Багато людей набрали ваги під час пандемії й Путін може бути не винятком.

Що буде далі

Якщо все це — провал розвідки, й Путін готувався до іншої ситуації, то як він поводитиметься? Чи злиться він, що від нього чекати. Щодо цього в інтернеті теж висловилося багато експертів, і ось що говорить Кеннет Деклева.

— Коли Путін зазнає такої невдачі, у ЗМІ з’являються повідомлення про те, що він сердиться і злиться на своїх радників за те, що вони не приносять йому добрих новин. Але він також дуже стійка людина.

Він дуже жорстка, стійка людина, яка оговтувалася від негараздів протягом усього свого життя.

Деклева вважає, що він (Путін — ред.) не буде легко здаватися. Відступить тільки тоді, коли в нього буде спосіб перед народом сказати, що він досяг своїх цілей.

За свої дії та вчинки, які вже визнали військовими злочинами, Путіна чекає трибунал. Раніше ми розповідали про суд над Путіним в Гаазі, та що чекає на нього та Росію.