Психологія

Стероїдний психоз чи ізольоване мислення? Що відбувається з психікою Путіна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Березня 2022, 00:26
Психологічний стан Путіна
Фото: Pexels

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