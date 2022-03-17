Стероидный психоз или изолированное мышление? Что происходит с психикой Путина

В последнее время в сети ходит много разных статей и слухов о психическом здоровье Владимира Путина. Многие эксперты анализировали его поведение и внешность и разбрасывались диагнозами.

Это и не странно, ведь какой человек в здравом уме буде начинать страшную войну в 21 веке и убивать тысячи мирных жителей. И вызволять от самих себя уже не первую по счету войну.

Так что же на самом деле происходит с Путиным?

Доктор Кеннет Деклева занимается исследованием психологии мировых лидеров и поделился своими размышлениями по поводу психического здоровья Путина. Об этом он рассказал изданию Esquire.

— Я думаю, он (Путин — ред.) всегда был безжалостен. Он показал себя разрушителем и рискованным человеком. Я думаю, в этом случае произошло так, что он и его команда поверили разведданным, которые оказались неверными.

Кеннет Деклева. Фото: https://twitter.com/KennethDekleva/photo

Ошибка разведки

Деклева говорит, что это провал разведки. Они (Россия — ред.) посчитали Запад слабым, и это ошибка.

И по его словам, ещё одно, с чем они просчитались — это Зеленский.

Никто не мог предсказать его героизм и отвагу.

Он (Зеленский — ред.) был относительно неизвестным, считался легковесом в украинской политике, даже после своего избрания. Русские пропустили это. Я думаю, они думали, что он сбежит или будет свергнут.

Что происходит с мозгом диктатора

Доктору Деклева задали вопрос: Путин был в этом авторитарном контексте в течение многих лет, что происходит с мозгом в этих условиях?

— Существует множество исследований авторитарных личностей и лидерства.

Если они (диктаторы — ред.) изолированы или находятся в эхо-камере, где меньше несогласных точек зрения, возрастает риск изолированного группового мышления.

И это, по словам доктора, может привести к когнитивной ригидности.

Это неготовность изменять концептуальную картину окружающего мира при получении новой информации. Также не могут выслушивать несогласие, слышать разные точки зрения и нюансы по проблеме.

— Думаю, то, что Путин назвал “спецоперацией”, он действительно так и видел. Ему, наверное, сказали, что Зеленский сбежит. Они поставят марионеточное правительство, и все закончится через два-три дня. Украинцы не будут воевать. Санкции будут слабыми пощечинами.

Президент Байден не смог бы собрать альянс, как он это мастерски сделал. Я думаю, что они недооценили многие вещи в этом отношении. В этом смысле существовало жесткое, узкое групповое мышление.

Какой все-таки диагноз Путина

Деклева говорит, что нужно быть осторожным, используя психиатрические ярлыки и термины.

— Даже если Путин — кукловод, то и его тянут за другие нити, даже как авторитарного лидера. Это один из вопросов, о которых мы мало что знаем: кто на него влияет?

Было ли это решение исключительно его собственным после того, как ему представили данные, или влиятельные люди в его Совете национальной безопасности шептали ему на ухо?

Также в сети ходило много слухов, что он лечился стероидами и у него начался психоз.

— Позвольте мне сказать вам так: как практикующий клиницист, я видел сотни, если не больше, пациентов, которые принимали стероиды по различным заболеваниям.

Стероидный психоз или стероидную манию я видел только дважды за 30 лет. Это случается очень редко.

Если бы было что-то подобное, вы бы увидели больше поведенческих доказательств.

А о таких признаках, как опухлость лица доктор Деклева говорит, что это может быть из-за COVID-19. Ведь во время карантина он изолировался и мало тренировался. Многие люди набрали вес во время пандемии, и Путин может быть не исключением.

Что будет дальше

Если всё это — провал разведки, и Путин готовился к иной ситуации, то как он будет вести себя? Будет ли он злится, чего от него ожидать. На этот счёт в интернете тоже высказалось много экспертов, и вот что говорит Кеннет Деклева.

— Когда Путин терпит подобную неудачу, в СМИ появляются сообщения, что он злится и выливает злость на своих советников за то, что они не приносят ему хороших новостей. Но он также очень стойкий человек.

Он очень жесткий, стойкий человек, который оправлялся от невзгод на протяжении всей своей жизни.

Деклева говорит, что он (Путин — ред.) не будет легко сдаваться. Отступит только тогда, когда у него будет способ сказать перед народом, что он достиг свих целей.

За свои действия и поступки, уже признанные военными преступлениями, Путина ждет трибунал. Ранее мы рассказывали о суде над Путиным в Гааге, и что ждет его и Россию.