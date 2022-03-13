Росіяни й тут не змогли вигадати нічого свого. Як Путін сплагіатив Гітлера

Володимир Путін — гідний послідовник Адольфа Гітлера. Історики фіксують очевидні аналогії між політикою нацистського Третього Райху та агресією Кремля. Стиль війни та ставлення до людського життя у нацистів та рашистів — ідентичні.

Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо, — заявив Бен Ференц.

Це останній живий прокурор Нюрнберзького процесу, який судив нацистів за воєнні злочини Другої світової війни.

Голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович зазначає, що окупація Криму у 2014 році та проведення референдуму вже на окупованій території ідентична до окупації Австрії Німеччиною у 1938 році.

Що Гітлер, що Путін закладають у плани своєї агресії терор мирного населення. Зламати дух психологічно, створити паніку — це паралельне для них за значенням із боротьбою з військом. А може, й важливіше.

Про це говорить історик Кирило Галушко.

Століття тому Гітлер звертався до військових поневолених країн із закликом скласти зброю. Слово в слово Путін повторює цей заклик, звертаючись уже до українських військових.

Брехня про мир в обмін на капітуляцію в обох випадках подавалася під приводом начебто визволення менших народів народом більшим і вищим.

Це психічний розлад особистості, за якого людина стає одержимою певною ідеєю, яка з часом стає надідеєю. І у Гітлера, і в Путіна є надідея “визволити” певний народ. Це комплекс месії, — розповідає психологиня Марина Діденко.

Путінська пропаганда зліпила міф про нацистів при владі в Україні. І це при тому, що президент Володимир Зеленський багато років відкрито пишається своїм єврейським корінням.

Така очевидна, кричуща брехня — класика пропаганди Геббельса. Путін вигадав брехню, у яку, здається, неможливо повірити. Але при великій кількості повторів через різні канали вона сприймається як правда, тому що люди її запам’ятовують.

Літера Z на танках окупантів уже стала новою свастикою 21-го століття. Пропагандисти виголюють її на потилицях та наносять на бампери автомобілів.

Якщо Путін схибить і не закінчить самогубством у бункері, як Гітлер, останній прокурор Нюрнберга висловив сподівання побачити його на лаві підсудних. Бену Ференцу 102 роки, але він переконаний, що доживе до цієї миті.

Черговий фейк російської пропаганди — Україна виготовляє біозброю. Сергій Лещенко розібрав безсоромну брехню рашистського інфопростору.