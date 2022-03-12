Російські пропагандисти “випльовують” чергові фейки проти України: розбираємо кожен

Сергій Лещенко розповів про чергові фейки російського інфопростору, створені для подальшого просування путінської агресії на території України.

Безпілотник над Кримом

Колишній флагман незалежної російської журналістики, який зараз став рупором пропаганди — телеканал НТВ -“вкинув” у мережу фотографію, що начебто над Кримом збили український безпілотник ТН-141 Стриж. Його нібито виявили російські військові.

Але будь-кому, хто хоч трохи розуміється на українських реаліях, буде зрозуміло, що це — фейк, оскільки на цьому, нібито збитому безпілотнику, нанесена червона зірка.

Ми такі не використовуємо уже 7 років, коли відбулася відмова від радянської геральдики.

Загибель добровольця

Також російські пропагандистські державні ресурси “вкидають” і таке: у тилу начебто загинув бразильський доброволець, який приїхав захищати Україну. А все через — вдумайтесь — етнічний конфлікт між “бразильцем” та українським працівником Спецназу.

Жодних таких фактів не зафіксовано.

Це, так зване, віддзеркалення меседжів, які робить зараз Росія. Намагається за рахунок сирійців посилити наступальну потужність на Україну. Хоча всі ці спроби — справді нікчемні.

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Біологічна та хімічна зброя

Родзинкою на торті російської брехні стало інше. Виявляється, Україна розробляла чи то біологічну, чи то хімічну зброю.

Навіть самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко висловився на цю тему.

До речі, так — він назвав речі своїми іменами, вголос вимовивши “війна”, що є забороненим на російському інформпросторі.

Після промови про користь війни в Україні він додав: Україна виробляє біозброю і саме ці події зупинили той вибух, який планувався для “винищення слов’ян з особливим ДНК”.

Звісно ж, це також фейк. До того ж цю брехню спростовують не лише Україна та весь цивілізований світ — а й самі росіяни.

До суспільства звернулися випускники біологічного факультету МДУ.

В даному випадку, пропоновані ЗМІ “докази” – брехливі, з них ніяк не випливає наявність розробок біологічної зброї, ні навіть використання в лабораторії особливо небезпечних патогенів.

Також у повідомленні згадується і та ж дика ідея про зброю проти ДНК окремих слов’ян.

Нагадаємо, що про таку “теорію” заявив російський посадовець Сергій Лавров.

Ці ж біологи підсумували своє звернення так:

Вимагаємо припинити брехливі та провокуючі заяви про нібито знайдені розробки біологічної зброї в українських лабораторіях. Вимагаємо опублікувати спростування брехливої інформації.

Представники Заходу вважають, що Російська Федерація може готувати провокацію, якою згодом намагатиметься виправдати застосування зброї масового ураження самими російськими військовими.

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