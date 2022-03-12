Российские пропагандисты “выплевывают” очередные фейки про Украину: разбираем каждый

Сергей Лещенко рассказал об очередном фейке российского инфопространства, созданном для дальнейшего продвижения путинской агрессии на территории Украины.

Беспилотник над Крымом

Бывший флагман независимой российской журналистики, который сейчас стал рупором пропаганды — телеканал НТВ — “вбросил” в сеть фотографию, будто над Крымом сбили украинский беспилотник ТН-141 Стриж. Его будто бы обнаружили русские военные.

Но любому, кто хоть немного разбирается в украинских реалиях, будет понятно, что это — фейк, поскольку на этом, якобы сбитом беспилотнике, нанесена красная звезда.

Мы такие не используем уже 7 лет, когда произошел отказ от советской геральдики.

Гибель добровольца

Также российские пропагандистские государственные ресурсы “вбрасывают” и такое: в тылу, будто бы, погиб бразильский доброволец, приехавший защищать Украину.

А все из-за – вдумайтесь – этнического конфликта между “бразильцем” и украинским работником Спецназа.

Никаких таких фактов не зафиксировано.

Это, так называемое, зеркало месседжей, которые делает сейчас Россия. Пытается за счет сирийцев усилить наступательную мощность на Украину. Хотя, все эти попытки – действительно ничтожны.

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Биологическое и химическое оружие

Изюминкой на торте русской лжи стало другое. Оказывается, Украина разрабатывала толи биологическое, толи химическое оружие.

Даже самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался по этой теме. Кстати, да — он назвал вещи своими именами, вслух произнеся “война”, что запрещено на российском информпространстве.

После речи о пользе войны в Украине он добавил: Украина производит биооружие, и именно эти события остановили тот взрыв, который планировался для “истребления славян с особым ДНК”.

Конечно, это тоже фейк. К тому же эту ложь опровергают не только Украина и весь цивилизованный мир, но и сами россияне.

К обществу обратились выпускники биологического факультета МГУ.

В данном случае, предлагаемые СМИ “доказательства” — лживы, из них никак не следует ни наличие разработок биологического оружия, ни даже использования в лаборатории особо опасных патогенов.

Также в сообщении упоминается и та же дикая идея об оружии против ДНК отдельных славян. Напомним, что о такой “теории” заявил российский чиновник Сергей Лавров.

Эти же биологи подытожили свое обращение так:

Требуем прекратить лживые и провоцирующие заявления о, якобы найденных, разработках биологического оружия в украинских лабораториях. Требуем опубликовать опровержения лживой информации.

Представители Запада считают, что Российская Федерация может готовить провокацию, которой впоследствии будет пытаться оправдать применение оружия массового поражения самими российскими военными.

Раньше мы разобрали эту тему, читай, почему Россия заговорила о химическом оружии.