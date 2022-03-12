Поради для тих, хто в облозі. План дій та список необхідних речей

Краще підготуватись заздалегідь до можливої облоги. Найголовніше в ній – вижити. Діяти потрібно розважливо, але швидко.

Щоб не панікувати зайвий раз, зроби запаси необхідних речей.

Список необхідних речей

Запас їжі, води, ліків та бензину

Ліхтарики, запальнички, сірники, батарейки

Заряджені павербанки

Карти місцевості

Сухі, вологі серветки

Мультитул

Теплий одяг

Готівка

План дій

Майте готівку в державній валюті

Зробіть запаси їжі, води, ліків, бензину, речей першої необхідності

Серед одягу має бути термобілизна, ремінь, біла тканина (для розпізнавання цивільних)

Підготуйте засоби для фільтрації води, пластикові пакети для її збору

Піклуйтеся про близьких, особливо хто сам не може пересуватися

Тримайте заряджений телефон та павербанки

Скооперуйтеся з сусідами

Якщо триває сирена – не виходьте з бомбосховищ

Слідкуйте за планами евакуацій

Також, перепишіть у записник важливі номери телефонів служб допомоги, територіальної оборони. Скооперуйтесь у групах сусідів та будинків, поділіться контактами найближчих людей.

Оберіть довіреного, який зможе тримати контакт з представником збройних сил у разі чого.

Знайдіть та позначте на мапі місця криниць, розташування укриттів, телефонних веж та місця можливої зарядки пристроїв.

А щоб дізнатися як швидко заряджати телефон читай наш матеріал