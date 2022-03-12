Поради для тих, хто в облозі. План дій та список необхідних речей

Краще підготуватись заздалегідь до можливої облоги. Найголовніше в ній – вижити. Діяти потрібно розважливо, але швидко.
Щоб не панікувати зайвий раз, зроби запаси необхідних речей.
Також, перепишіть у записник важливі номери телефонів служб допомоги, територіальної оборони. Скооперуйтесь у групах сусідів та будинків, поділіться контактами найближчих людей.
Оберіть довіреного, який зможе тримати контакт з представником збройних сил у разі чого.
Знайдіть та позначте на мапі місця криниць, розташування укриттів, телефонних веж та місця можливої зарядки пристроїв.
А щоб дізнатися як швидко заряджати телефон читай наш матеріал