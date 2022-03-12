Поради

Поради для тих, хто в облозі. План дій та список необхідних речей

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 12 Березня 2022, 19:30
Поради для тих, хто в облозі. План дій та список необхідних речей
Фото: Stas Kozljuk/Facebook

Поради

“Як безпечно та збалансовано харчуватися під час війни? На що звернути увагу?”
Відповідає
Ольга Безугла
Ольга Безугла
Кандидатка медичних наук, нутриціологиня, дієтологиня

“Після пережитого у мами ступор, вона наче не в цьому світі. Як їй допомогти?”
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий

“Ми як на полі битви. Як брати медіаграмотність на озброєння і не потрапити на гачок пропаганди?”
Відповідає
Світлана Сліпченко
Світлана Сліпченко
Керівниця VoxCheck

“У мене немає ні грудного молока, ні дитячої суміші. Чим годувати маля?”
Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський
Лікар-педіатр вищої категорії

“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”
Відповідає
Поради для тих, хто в облозі. План дій та список необхідних речей
Валентина Жемчужникова
Психологиня, арт-терапевтка
Чому люди вірять фейкам
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Ігри розуму — чому інформаційні качки нас приваблюють, та як з цим боротися
Фото: Unsplash
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“Як безпечно та збалансовано харчуватися під час війни? На що звернути увагу?”

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