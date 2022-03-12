Советы

Советы для тех, кто в осаде. План действий и список необходимых вещей

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 12 марта 2022, 19:30
Поради для тих, хто в облозі. План дій та список необхідних речей
Фото: Stas Kozljuk/Facebook

Советы

“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”
Отвечает
Ольга Безугла
Ольга Безуглая
Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог

“После пережитого у мамы ступор, она словно не в этом мире. Как ей помочь?”
Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов
Детский психолог, телеведущий

“Мы на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”
Отвечает
Світлана Сліпченко
Светлана Слипченко
Руководительница VoxCheck

“У меня нет ни грудного молока, ни детской смеси. Чем кормить малыша?”
Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
Врач-педиатр высшей категории

“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”
Отвечает
Советы для тех, кто в осаде. План действий и список необходимых вещей
Валентина Жемчужникова
Психолог, арт-терапевт
Фото: Unsplash
Читать дальше
“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь