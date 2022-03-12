Советы для тех, кто в осаде. План действий и список необходимых вещей

Лучше подготовиться заранее к возможной осаде. Самое главное в ней – выжить. Действовать нужно благоразумно, но быстро.
Чтобы не паниковать лишний раз, сделай запасы необходимых вещей.
Также перепишите в блокнот важные номера телефонов служб помощи, территориальной обороны. Скооперируйтесь в группах соседей и домов, поделитесь контактами близких людей.
Выберите доверенного, который сможет держать контакт с представителем вооруженных сил в случае чего.
Найдите и отметьте на карте места бюветов, расположение укрытий, телефонных вышек и места возможной зарядки устройств.
А чтобы узнать как быстро заряжать телефон, читай наш материал