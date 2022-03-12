Советы для тех, кто в осаде. План действий и список необходимых вещей

Лучше подготовиться заранее к возможной осаде. Самое главное в ней – выжить. Действовать нужно благоразумно, но быстро.

Чтобы не паниковать лишний раз, сделай запасы необходимых вещей.

Список необходимых вещей:

Запас продуктов, воды, лекарств и бензина

Фонарики, зажигалки, спички, батарейки

Заряженные павербанки

Карты местности

Сухие, влажные салфетки

Мультитул

Теплая одежда

Наличные

План действий

Имейте при себе наличные в государственной валюте

Сделайте запасы еды, воды, лекарств, бензина, вещей первой необходимости

Из одежды должно быть термобельё, ремень, белая ткань (для распознавания гражданских)

Подготовьте средства для фильтрации воды, пластиковые пакеты для её сбора

Заботьтесь о близких, особенно о тех, кто сам не может передвигаться

Держите заряженным телефон и павербанки

Скооперируйтесь с соседями

Если звучит сирена – не выходите из бомбоубежищ

Следите за планами эвакуаций

Также перепишите в блокнот важные номера телефонов служб помощи, территориальной обороны. Скооперируйтесь в группах соседей и домов, поделитесь контактами близких людей.

Выберите доверенного, который сможет держать контакт с представителем вооруженных сил в случае чего.

Найдите и отметьте на карте места бюветов, расположение укрытий, телефонных вышек и места возможной зарядки устройств.

А чтобы узнать как быстро заряжать телефон, читай наш материал