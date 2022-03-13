Россияне и здесь не смогли придумать ничего своего. Как Путин сплагиатил Гитлера

Владимир Путин — достойный последователь Адольфа Гитлера. Историки фиксируют очевидные аналогии между политикой нацистского Третьего Рейха и агрессией Кремля. Стиль войны и отношение к человеческой жизни у нацистов и рашистов идентичны.

Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно, — заявил Бен Ференц.

Это последний живой прокурор Нюрнбергского процесса, судивший нацистов за военные преступления Второй мировой войны.

Глава Института национальной памяти Антон Дробович отмечает, что оккупация Крыма в 2014 году и проведение референдума уже на оккупированной территории идентична оккупации Австрии Германией в 1938 году.

Что Гитлер, что Путин закладывают в планы своей агрессии террор мирного населения. Сломать дух психологически, создать панику — параллельное для них по значению с борьбой с войском. А может, и важнее.

Об этом говорит историк Кирилл Галушко.

Век назад Гитлер обращался к военным порабощенных стран с призывом сложить оружие. Слово в слово Путин повторяет этот призыв, обращаясь уже к украинским военным.

Ложь о мире в обмен на капитуляцию в обоих случаях подавалась под предлогом якобы “освобождения” меньших народов народом большим и высшим.

Это психическое расстройство личности, при котором человек становится одержимым определенной идеей, которая со временем становится сверхидеей. И у Гитлера, и у Путина есть сверхидея “освободить” определенный народ. Это комплекс мессии, — рассказывает психолог Марина Диденко.

Путинская пропаганда слепила миф о нацистах у власти в Украине. И это при том, что президент Владимир Зеленский много лет открыто гордится своими еврейскими корнями.

Такая очевидная, вопиющая ложь — классика пропаганды Геббельса. Путин придумал ложь, в которую, кажется, невозможно поверить. Но при большом количестве повторов через разные каналы она воспринимается как правда, потому что люди ее запоминают.

Буква Z на танках оккупантов уже стала новой свастикой 21-го века. Пропагандисты выбривают ее на затылках и наносят на бамперы автомобилей.

Если Путин оплошает и не покончит с собой в бункере, как Гитлер, последний прокурор Нюрнберга выразил надежду увидеть его на скамье подсудимых. Бену Ференцу 102 года, но он убежден, что доживет до этого момента.

Очередной фейк российской пропаганды — Украина производит биооружие. Сергей Лещенко разобрал бесстыжую ложь рашистского инфопространства.