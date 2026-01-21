Новые правила пребывания украинцев в Польше 2026: что изменится уже с марта

Польша официально начинает переход от экстренных мер поддержки украинцев к долгосрочным системным решениям. Совет министров Польши принял законопроект, который постепенно отменяет действие так называемого спецзакона о помощи беженцам и вводит унифицированные правила для иностранцев под временной защитой.

Как сообщает Канцелярия Премьер-министра Польши, поданный Министерством внутренних дел проект имеет целью адаптировать законодательство к текущей миграционной ситуации.

В Варшаве подчеркивают: спустя четыре года после начала большой войны ситуация стабилизировалась — большинство украинцев интегрировались в рынок труда, а их дети посещают польские учебные заведения.

Главные изменения: статус PESEL и цифровизация

Новые правила, которые должны вступить в силу 5 марта 2026 года, предусматривают отказ от бумажной бюрократии в пользу современных технологий.

Основные новшества:

Статус PESEL: легальность пребывания и в дальнейшем будет подтверждаться номером PESEL со специальным статусом, однако эти нормы теперь будут вписаны в общий закон о защите иностранцев;

Цифровая идентификация: вместо бумажных удостоверений приоритет будет отдаваться электронному подтверждению личности через приложение mObywatel ;

Работа и бизнес: упрощенный доступ к рынку труда и возможность открывать собственное дело сохраняются, что является частью стратегии экономической солидарности.

Социальные выплаты и медицина

Законопроект упорядочивает доступ к государственной системе здравоохранения и социальным льготам. Согласно решению Совета министров, продовольственная помощь и жилье будут фокусироваться на людях, находящихся в действительно сложной жизненной ситуации — прежде всего это касается пожилых лиц и людей с инвалидностью.

Для того чтобы переход был плавным, правительство ввело переходные положения:

Срок действия документов: визы и разрешения на проживание автоматически остаются действительными до 4 марта 2027 года ;

Образование: до конца учебного года 2025/2026 сохранятся дополнительные бесплатные уроки польского языка, работа подготовительных отделений в школах и поддержка межкультурных ассистентов.

Контроль границы: новые полномочия Пограничной стражи

Канцелярия Премьер-министра также акцентирует внимание на усилении контроля за пребыванием иностранцев. Пограничная стража будет вести детальный реестр въездов и выездов.

Это позволит польским властям в режиме реального времени проверять, действительно ли человек проживает в Польше и имеет ли он право на получение социальной помощи.

В целом реформа направлена на реализацию рекомендаций ЕС по продлению временной защиты до 2027 года, сохраняя баланс между солидарностью с пострадавшими от войны и национальными интересами Польши. Большинство положений нового закона станут обязательными для исполнения уже с весны следующего года.

Интересно, что в Польше не планируют в дальнейшем выплачивать помощь всем украинцам. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что право на выплаты должны иметь только те, кто работает в стране.

