Новые правила пребывания украинцев в Польше 2026: что изменится уже с марта

Польша официально начинает переход от экстренных мер поддержки украинцев к долгосрочным системным решениям. Совет министров Польши принял законопроект, который постепенно отменяет действие так называемого спецзакона о помощи беженцам и вводит унифицированные правила для иностранцев под временной защитой.
Как сообщает Канцелярия Премьер-министра Польши, поданный Министерством внутренних дел проект имеет целью адаптировать законодательство к текущей миграционной ситуации.
В Варшаве подчеркивают: спустя четыре года после начала большой войны ситуация стабилизировалась — большинство украинцев интегрировались в рынок труда, а их дети посещают польские учебные заведения.
Главные изменения: статус PESEL и цифровизация
Новые правила, которые должны вступить в силу 5 марта 2026 года, предусматривают отказ от бумажной бюрократии в пользу современных технологий.
Основные новшества:
- Статус PESEL: легальность пребывания и в дальнейшем будет подтверждаться номером PESEL со специальным статусом, однако эти нормы теперь будут вписаны в общий закон о защите иностранцев;
- Цифровая идентификация: вместо бумажных удостоверений приоритет будет отдаваться электронному подтверждению личности через приложение mObywatel;
- Работа и бизнес: упрощенный доступ к рынку труда и возможность открывать собственное дело сохраняются, что является частью стратегии экономической солидарности.
Социальные выплаты и медицина
Законопроект упорядочивает доступ к государственной системе здравоохранения и социальным льготам. Согласно решению Совета министров, продовольственная помощь и жилье будут фокусироваться на людях, находящихся в действительно сложной жизненной ситуации — прежде всего это касается пожилых лиц и людей с инвалидностью.
Для того чтобы переход был плавным, правительство ввело переходные положения:
- Срок действия документов: визы и разрешения на проживание автоматически остаются действительными до 4 марта 2027 года;
- Образование: до конца учебного года 2025/2026 сохранятся дополнительные бесплатные уроки польского языка, работа подготовительных отделений в школах и поддержка межкультурных ассистентов.
Контроль границы: новые полномочия Пограничной стражи
Канцелярия Премьер-министра также акцентирует внимание на усилении контроля за пребыванием иностранцев. Пограничная стража будет вести детальный реестр въездов и выездов.
Это позволит польским властям в режиме реального времени проверять, действительно ли человек проживает в Польше и имеет ли он право на получение социальной помощи.
В целом реформа направлена на реализацию рекомендаций ЕС по продлению временной защиты до 2027 года, сохраняя баланс между солидарностью с пострадавшими от войны и национальными интересами Польши. Большинство положений нового закона станут обязательными для исполнения уже с весны следующего года.
Интересно, что в Польше не планируют в дальнейшем выплачивать помощь всем украинцам. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что право на выплаты должны иметь только те, кто работает в стране.
