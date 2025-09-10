Помощь 800+: Польша перекрывает кислород мошенникам

Польша готовится изменить условия предоставления государственной помощи по программе 800+ для иностранцев, включая украинцев. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик заявил, что эти шаги необходимы, чтобы предотвратить злоупотребления, когда деньги получают семьи, чьи дети не живут в стране.

Обновленные правила, которые могут начать действовать с февраля 2026 года, будут строго связывать выплаты с проживанием семьи в Польше.

Помощь смогут получать только те, чьи дети постоянно находятся в стране и посещают местную школу, а родители официально работают.

Если взрослые не будут иметь работы хотя бы один месяц, выплаты приостановят. Исключение сделают только для семей с людьми с инвалидностью — они будут получать помощь даже без официального трудоустройства.

Недавно президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законопроект о помощи украинцам, который, в частности, предусматривал продление временной защиты до 4 марта 2026 года.

Сейчас власти работают над новым законопроектом, который не только уточнит правила для программы 800+, но и может внести изменения в условия получения польского гражданства.

Интересно, что в Польше не планируют в дальнейшем выплачивать помощь всем украинцам. Президент страны Анджей Дуда заявил, что право на выплаты должны иметь только те, кто работает в стране.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!