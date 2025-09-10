Допомога 800+: Польща перекриває кисень шахраям

Польща готується змінити умови надання державної допомоги за програмою 800+ для іноземців, включно з українцями. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик заявив, що ці кроки необхідні, аби запобігти зловживанням, коли гроші отримують сім’ї, чиї діти не живуть у країні.

Оновлені правила, які можуть почати діяти з лютого 2026 року, суворо пов’язуватимуть виплати з життям родини в Польщі.

Допомогу зможуть отримувати лише ті, чиї діти постійно перебувають у країні та відвідують місцеву школу, а батьки офіційно працюють.

Якщо дорослі не матимуть роботи хоча б один місяць, виплати призупинять.

Виняток зроблять лише для сімей з людьми з інвалідністю — вони отримуватимуть допомогу навіть без офіційного працевлаштування.

Нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект про допомогу українцям, який, зокрема, передбачав продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.

Зараз влада працює над новим законопроектом, який не лише роз’яснить правила для програми 800+, але й може внести зміни до умов отримання польського громадянства.

Цікаво, що у Польщі не планують надалі виплачувати допомогу всім українцям. Президент країни Кароль Навроцький заявив, що право на виплати повинні мати лише ті, хто працює у країні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!