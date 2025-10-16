“Чому не в окопі, чмо”: у Швейцарії чоловік накинувся на українців у потязі

У Швейцарії стався інцидент із проявом агресії проти українців. Російськомовний чоловік у потязі Інтерлакен — Шпіц почав погрожувати родині українки після того, як почув, що вони спілкуються українською.

Про цей випадок розповіла Олена Дудник — вона ж і опублікувала відео конфлікту на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, конфлікт стався близько 19:00 у потязі, коли пасажир, що сидів навпропи, почув, як вона з чоловіком розмовляють українською. Незнайомець почав погрожувати, ображати й провокувати сварку просто перед їхньою маленькою дитиною.

— Мій чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство й чудово розуміє українську, адже його батьки родом із Білорусі. На відео видно всі погрози, маніпуляції та агресію в наш бік. Далі почалася бійка, довелося викликати поліцію, — розповіла жінка.

Вона додала, що сподівається на розголос справи та справедливу реакцію влади, адже, за її словами, подібне може трапитися з будь-якою українською родиною, особливо з жінками та дітьми, які виїхали за кордон через війну.

— Ти, б*я, проси вибачення, що ти зробиш, чого ти не в окопі сидиш, чмо їб*ане? О, дивися, знімає! Видали краще відео, поки це, бл*дь, не закінчиться для тебе погано, — сказав російською пасажир потяга, звертаючись до чоловіка Олени.

Читати на тему Українку номінували на Варшав’янку року — поляки розкритикували рішення Після оголошення фіналісток премії Варшав’янка року соцмережі вибухнули — через участь українки.

На кадрах також видно іншу пасажирку, яку, за словами Дудник, вона впізнала як українку, що має у Швейцарії статус біженки.

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на цей інцидент. Речник відомства Георгій Тихий у соцмережі Х назвав оприлюднене відео жахливим та наголосив, що прояви мови ворожнечі й міжетнічної ненависті є абсолютно неприпустимими.

МЗС повідомило, що Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів із вимогою ретельно розслідувати випадок і притягнути винного до відповідальності.

Схожі інциденти, на жаль, трапляються і в інших країнах. Так, польська блогерка Клаудія Папроцька розповіла про неприємний випадок, який стався під час вечірньої прогулянки з собакою. За її словами, незнайома жінка переплутала її з українкою і почала ображати просто посеред вулиці.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!