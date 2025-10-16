“Почему не в окопе, чмо”: в Швейцарии мужчина набросился на украинцев в поезде

В Швейцарии произошел инцидент с проявлением агрессии против украинцев. Русскоязычный мужчина в поезде Интерлакен — Шпиц начал угрожать семье украинки после того, как услышал, что они разговаривают на украинском языке.

Об этом случае рассказала Елена Дудник — она же опубликовала видео конфликта на своей странице в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел около 19:00 в поезде, когда пассажир, сидевший напротив, услышал, как она с мужем общаются по-украински. Незнакомец начал угрожать, оскорблять и провоцировать ссору прямо перед их маленьким ребенком.

— Мой муж родился в Швейцарии, имеет швейцарское гражданство и прекрасно понимает украинский, ведь его родители родом из Беларуси. На видео видно все угрозы, манипуляции и агрессию в нашу сторону. Потом началась драка, пришлось вызывать полицию, — рассказала женщина.

Она добавила, что надеется на широкий резонанс и справедливую реакцию властей, ведь, по ее словам, подобное может произойти с любой украинской семьей — особенно с женщинами и детьми, которые вынуждены выезжать за границу из-за войны.

— Ты, б*я, проси прощения, что ты сделаешь, чего ты не в окопе сидишь, чм*? О, смотри, снимает! Удали лучше видео, пока это, бл*дь, не закончилось для тебя плохо, — сказал по-русски пассажир поезда, обращаясь к мужу Елены.

На кадрах также видно другую пассажирку, которую, по словам Дудник, она узнала как украинку, имеющую в Швейцарии статус беженки.

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на этот инцидент. Представитель ведомства Георгий Тихий в соцсети X назвал опубликованное видео ужасным и подчеркнул, что проявления языка вражды и межэтнической ненависти абсолютно недопустимы.

МИД сообщил, что Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с требованием тщательно расследовать случай и привлечь виновного к ответственности.

Похожие инциденты, к сожалению, происходят и в других странах. Так, польская блогерша Клаудия Папроцка рассказала о неприятном случае, который произошёл во время вечерней прогулки с собакой.

По ее словам, незнакомая женщина перепутала ее с украинкой и начала оскорблять прямо посреди улицы.

