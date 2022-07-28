Победить Сяк-таков и узнать тайну затопленной подлодки — подборка книг для тебя и твоего ребенка

Книги. Именно через них, в частности, дети познают мир. Поэтому важно приучать малышей читать с детства. Молодая мама и писательница из Закарпатья Жанна Хома советует: подбирая сказочные истории или книги, обращай внимание на сюжет и возраст, для которого рекомендована соответствующая литература.

Отдавай предпочтение добрым историям о дружбе, традициях, семье, Родине. Важно, чтобы история была оптимистичной и имела счастливый конец.

— Избегай сказок о привидениях, монстрах и других негативных персонажах. Пока ребенок не знает о привидении, он его не боится. А такие сказки могут только породить новые страхи или усилить уже существующие, — рассказывает писательница.

К тому же почитать интересные и полезные книги вместе с малышами можно бесплатно. В настоящее время некоторые украинские издательства предоставили свободный доступ к детским книгам в формате PDF.

Аудиосказки можно прослушать в бесплатных украинских аудиоприложениях, в частности, в мобильном приложении Казки дитинства.

— Я являюсь автором цикла сказок Маленькие истории Дарчика и Микки. Свое творчество я начала после рождения сына. Именно он и домашний любимец, пес Микки, стали главными героями добрых маминых сказок. Поэтому советую их почитать, — говорит Жанна Хома.

Что почитать с детьми: подборка книг

Поэтому вместе с писательницей мы подготовили субъективный список рекомендуемой для детей литературы:

Маленькі історії Дарчика та Міккі

(Маленькие истории Дарчика и Микки)

Автор — Жанна Хома

Это сборник добрых и трогательных сказок о настоящей дружбе маленького мальчика и его собаки. Эта книга особенная, ведь ее герои не выдуманные, а настоящие! Написанная мамой для сына, она не оставит равнодушным ни одно детское сердце!

2. Чарівний ліхтарик, або Неймовірні пригоди Дарусика у місті над Латорицею

(Волшебный фонарик, или Невероятные приключения Дарусика в городе над Латорицей)

Автор — Жанна Хома

Это не просто сказочная повесть, а еще и своего рода путеводитель, который проведет маленьких читателей по улочкам родного города и расскажет о достопримечательностях Мукачево.

3. Незвичайні пригоди Алі

(Необычные приключения Али)

Автор — Галина Малик

История, которая учит ответственности и здравомыслию. Книга рассказывает о девочке, которая попадает в волшебную страну Недоландию. Именно здесь ей придется поверить в себя и научиться выбирать правильный путь. Аля сразится с ленивыми персонажами, выведет на чистую воду лжецов и победит язвительных Сяк-таков.

4. Єнотик Бо і повітряна куля

(Енотик Бо и воздушный шар)

Автор — Ирина Лазуткина

История о вере в мечты и пути к ним. Не обошлось здесь и без приключений, испытаний и верной дружбы.

5. Таємниця підводного човна (Тайна подлодки)

Автор — Андрей Кокотюха

Таинственная история затонувшего Сома. Детектив по расследованию загадочных событий. Это рассказ о первой подлодке Черноморского Флота Сом. По легенде, на ее борту находится необычное сокровище, из-за которого и была затоплена подлодка.

6. 13 історій у темряві (13 историй в темноте)

Автор — Галина Ткачук

В каждом рассказе автору удается гармонично сочетать страшное и комическое. И это придает книге легкость и непринужденность, помогает с улыбкой посмотреть на собственные страхи и отделить воображаемое от реального. Родителям эта книга поможет понять, чего боятся дети. Для детей фантастические истории со смехом — прекрасное средство от страха.

7. Джури козака Швайки (Джуры казака Швайки)

Автор – Владимир Рутковский

В книге рассказывается не о выдающихся казачьих атаманах, а об отчаянных казаках — богатыре Демке, Грицике, Саньке и Швайке с верным побратимом, волком Барвинком.

8. Раз овечка, два овечка

Автор — Галина Крук

Сборник стихов с юмором. В книге есть даже обучение счету, логопедические упражнения, задачи на внимательность и т.д.

9. Я так бачу (Я так вижу)

Авторы: Роман Романишин, Андрей Лесив

На страницах рicture book Я так вижу рассказывается о строении глаза, особенностях зрения у человека, животных и птиц. О том, как мы видим и как воспринимает увиденное наш мозг. Самостоятельно ребенок может читать текст, расположенный внизу страницы.

Это рассказ главной героини о тьме и свете, воображении и снах, мечтах и ​​познании. Другие текстовые блоки лучше читать вместе со взрослыми. Они отличаются мелким кеглем, более сложной лексикой, терминами, названиями и датами.

10. Більше за Всесвіт (Больше Вселенной)

Автор — Виталий Бугара

Девочка Алиса большая, а ее котенок маленький. Однако рядом с папой Алиса уже не большая, и папа рядом со слоном в зоопарке тоже выглядит маленьким. Лаконичная и трогательная история знакомит читателей с понятиями “большой” и “маленький”, а также рассказывает кое о чем, что не имеет ни начала, ни конца — о Вселенной.

11. Іванна і ванна (Иванна и ванна)

Автор — Олеся Мамчич

Это сборник кратких остроумных рассказов. Они помогут перейти от стихов к чтению больших произведений. Рассказ об Иванне, которая играла в прятки с обычной ванной. Фантазия автора не имеет предела и создает невероятные сюжеты.

Но кроме умственной деятельности и чтения, детям нужно еще и двигаться. Читай, зачем детям заниматься спортом.

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