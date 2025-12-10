Не тільки Титанік. Найкращі фільми Леонардо ДіКапріо, які варто подивитися

Леонардо ДіКапріо, безперечно, одна із найяскравіших кінозірок світового кіно. Актор є лауреатом багатьох міжнародних премій, а в його фільмографії співпраці з найкращими режисерами світу.

Актор висловлював свою підтримку Україні у війні проти Росії та навіть робив благодійні внески у фундацію першої леді Олени Зеленської на допомогу дітям, що постраждали від війни.

Окрім цього, він знявся у багатьох стрічках, які захоплюють глядачів навіть після декількох десятиліть після прем’єри. А останні роботи актора не поступаються за якістю попереднім. Тож ми розкажемо про найкращі фільми з ДіКапріо.

Фільми з Леонардо ДіКапріо

Що гнітить Гілберта Грейпа

Стрічка, яка принесла актору першу номінацію на Оскар у 19 років. Це історія хлопця на ім’я Гілберт, якому доводиться доглядати свою матір та хворого на аутизм молодшого брата (Ді Капріо). Одного дня зустріч з дівчиною Бекі змінює його життя.

Хоч головну роль у фільмі зіграв Джонні Депп, Ді Капріо у ролі другого плану запам’ятався глядачам своєю переконливою грою та правдивим зображенням хлопця з аутизмом.

Щоденники баскетболіста

Джим Керролл, шістнадцятирічний підліток, грає в баскетбол й пише гарні вірші. Життя Джима повністю сконцентровано навколо спорту, який і стає метафорою цілого світу в його свідомості.

Але найкращий друг, який вмирає від лейкемії та важкий шлях до статусу спортивної зірки — усе це штовхає головного героя до вживання наркотиків.

Ромео + Джульєтта

Класична історія Шекспіра, яка в інтерпретації База Лурманна нагадує читання класичних віршів у сучасному сетингу. Це розповідь про найтрагічнішу історію кохання двох молодих людей з сімей Монтеккі та Капулетті, які покохали один одного попри ворожнечу сімейств.

Спіймай мене, якщо зможеш

Драма Стівена Спілберга про шахрая 60-х років Френка Ебігнейла молодшого, який завдяки гострому розуму та винахідливості швидко пробує себе у різних професіях гадки не маючи про жодну з них, та заробляє на цьому великі статки. Та чи вдасться герою постійно тікати від правосуддя та жити як самозванець? Про це дізнаєшся після перегляд фільму.

Авіатор

Фільм режисера Мартіна Скорсезе розповідає історію Говарда Г’юза, який з молодих років має можливість займатися дорогими технічними розробками та присвячує себе авіації. Єдине, що заважає йому жити спокійно — це сильний синдром нав’язливого стану, яким він хворів ще в дитинстві.

Острів проклятих

Ще одна співпраця Ді Капріо та Скорсезе. В центрі історії — Едвард Деніелс та його напарник Чак, які пливуть на острів Шаттер, розташований у Бостонській бухті, щоб розслідувати зникнення пацієнтки Рейчел Соландо з психіатричної лікарні для особливо небезпечних злочинців.

Під час пошуків головний герой згадує своє минуле: загибель дружини, звільнення концтабору Дахау в Другій світовій війні, у якому він брав участь. Нарешті, під час пошуків пацієнтки він довідується багато нового і про власне життя.

Початок

Стрічка Крістофера Нолана про професійного злодія Домініка Кобба, який краде інформацію, проникаючи у підсвідомість інших людей. Йому пропонують шанс стерти свою кримінальну історію як плату за імплантацію певної ідеї у підсвідомість Роберта Фішера, якого зіграв Кілліан Мерфі.

Великий Гетсбі

Другий фільм Ді Капріо та База Лурманна, знятий за мотивами класичного роману Френсіса Скотта Фіцджеральда. Випускник Єльського університету і ветеран Першої світової війни Нік Керравей приїздить до Нью-Йорка, де оселяється у невеликому будинку на Лонг-Айленді, поряд з розкішною віллою Джея Гетсбі.

У своєму маєтку Гетсбі влаштовує гучні вечірки, але сам у них не бере участі. Несподівано, на одну з таких вечірок отримав запрошення й Нік Керравей. Згодом вони з Джеєм Гетсбі стали приятелями й Нік дізнався, що той багато років кохає його кузину Дейзі.

Легенда Гю Гласса

Фільм, який принес Ді Капріо перший в кар’єрі Оскар за Найкращу чоловічу роль. Заснований на реальній історії Г’ю Гласса, який разом з сином та іншими мисливцями полював на бобрів заради хутра в першій третині XIX століття на північному заході Північної Америки. Внаслідок конфлікту з іншими мисливцями Г’ю Глассу доводиться рятувати своє життя у суворих умовах американських лісів.

Не дивися вгору

Комедія та політична сатира режисера Адама Маккея, яка розповідає про астрономі Кейт Діб’яскі й Рендалл Мінді, які повідомляють, що до Землі летить комета, яка знищить планету за шість місяців. Вони намагаються попередити уряд США та інші країни про небезпеку, однак світ надто зайнятий власними справами, що рятувати планету.

Вбивці квіткової повні

Фільм живого класика американського кінематографа Мартіна Скорсезе. Це монументальне полотно про життя індіанців племені Осейдж, людську жадібність та амбіції.

Також це перший фільм в кар’єрі режисера, де йому вдалось залучити двох своїх “муз” Леонардо Ді Капріо та Роберта де Ніро. До речі, читай нашу рецензію на Вбивці квіткової повні.

Тепер, коли ти знаєш про фільми з ДіКапріо, які можна переглянути у вільний час, також пропонуємо ознайомитися з фільмографією ще однієї акторки, яка активно підтримує Україну — Анджеліни Джолі.

