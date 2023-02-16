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Підтримка України від Леонардо Ді Капріо: актор пожертвував гроші для українських дітей

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Лютого 2023, 19:30
Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської
Фото: Getty Images

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