Підтримка України від Леонардо Ді Капріо: актор пожертвував гроші для українських дітей

Американський актор та режисер Леонардо Ді Капріо полюбився глядачам зі всього світу своїми ролями в легендарних фільмах Титанік, Вовк з Уолл-стріт, Легенда Г’ю Гласса та багатьох інших.

Однак він також займається активістською та благодійною діяльністю. Стало відомо, що Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Читай, на що будуть спрямовані кошти актора.

Ді Капріо пожертвував гроші на підтримку українських дітей

Кошти актора будуть спрямовані на підтримку вихованців дитячих будинків сімейного типу, що найбільше постраждали від війни.

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Адже Україна зараз на шляху відмови від дитячих будинків та інтернатів радянського типу та переходу до інституцій сімейного типу та прийомних родин. Глобальна ціль — щоб кожна дитина росла у справжній сімейній атмосфері та не знала сирітства.

Нещодавно Фундація Олени Зеленської запустила пілотний проект із забезпечення житлом десяти дитячих будинків сімейного типу, приміщення яких були зруйновані внаслідок війни.

Нові інклюзивні будинки, обладнані бомбосховищами та всім необхідним, зможуть прийняти на проживання близько 100 дітей. Наразі фонд збирає для цього кошти та шукає партнерів.

Крім того, Фундація підтримує й окремі українські родини, постраждалі від війни. Наприклад, родина Родних виховує восьмеро дітей, одна з яких має діагностований психічний розлад.

Сім’ї довелось пережити окупацію Херсона, а також евакуацію під дулами танків і постійними обстрілами. Нині родина потребує допомоги.

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