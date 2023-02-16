Поддержка Украины от Леонардо Ди Каприо: актер пожертвовал деньги для украинских детей

Американский актер и режиссер Леонардо Ди Каприо полюбился зрителям со всего мира своими ролями в легендарных фильмах Титаник, Волк из Уолл-Стрит, Легенда Хью Гласса и многих других.

Однако он также занимается активистской и благотворительной деятельностью. Стало известно, что Ди Каприо сделал взнос в Фонд Елены Зеленской. Читай, на что будут направлены средства актера.

Ди Каприо пожертвовал деньги в поддержку украинских детей

Средства актера будут направлены на поддержку воспитанников детских домов семейного типа, наиболее пострадавших от войны.

Сейчас также смотрят

Ведь Украина сейчас на пути отказа от детских домов и интернатов советского типа и перехода к институтам семейного типа и приемным семьям. Глобальная цель — чтобы каждый ребенок рос в настоящей семейной атмосфере и не знал сиротства.

Недавно Фонд Елены Зеленской запустил пилотный проект по обеспечению жильем десяти детских домов семейного типа, помещения которых были разрушены в результате войны.

Новые инклюзивные дома, оборудованные бомбоубежищами и всем необходимым, смогут принять около 100 детей. Сейчас фонд собирает для этого средства и ищет партнеров.

Кроме того, Фонд поддерживает и отдельные украинские семьи, пострадавшие от войны. Например, семья Родных воспитывает восемь детей, один из которых имеет диагностированное психическое расстройство.

Семье пришлось пережить оккупацию Херсона, а также эвакуацию под дулами танков и постоянными обстрелами. Сейчас семья нуждается в помощи.

Читать по теме От победы Украины зависит мир всех нас — кинорежиссер Мишель Хазанавичус о поддержке платформы UNITED 24 Французский кинорежиссер Мишель Хазанавичус рассказал о впечатлениях от визита в Украину и помощи платформе UNITED 24.

Напомним, ранее известный американский актер Лиев Шрайбер и UNITED24 объявили сбор на генераторы для больниц. Читай, как актер поддерживает Украину.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!