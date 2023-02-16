Поддержка Украины от Леонардо Ди Каприо: актер пожертвовал деньги для украинских детей

Американский актер и режиссер Леонардо Ди Каприо полюбился зрителям со всего мира своими ролями в легендарных фильмах Титаник, Волк из Уолл-Стрит, Легенда Хью Гласса и многих других.
Однако он также занимается активистской и благотворительной деятельностью. Стало известно, что Ди Каприо сделал взнос в Фонд Елены Зеленской. Читай, на что будут направлены средства актера.
Средства актера будут направлены на поддержку воспитанников детских домов семейного типа, наиболее пострадавших от войны.
Ведь Украина сейчас на пути отказа от детских домов и интернатов советского типа и перехода к институтам семейного типа и приемным семьям. Глобальная цель — чтобы каждый ребенок рос в настоящей семейной атмосфере и не знал сиротства.
Недавно Фонд Елены Зеленской запустил пилотный проект по обеспечению жильем десяти детских домов семейного типа, помещения которых были разрушены в результате войны.
Новые инклюзивные дома, оборудованные бомбоубежищами и всем необходимым, смогут принять около 100 детей. Сейчас фонд собирает для этого средства и ищет партнеров.
Новые инклюзивные дома, оборудованные бомбоубежищами и всем необходимым, смогут принять около 100 детей. Сейчас фонд собирает для этого средства и ищет партнеров.
Кроме того, Фонд поддерживает и отдельные украинские семьи, пострадавшие от войны. Например, семья Родных воспитывает восемь детей, один из которых имеет диагностированное психическое расстройство.
Семье пришлось пережить оккупацию Херсона, а также эвакуацию под дулами танков и постоянными обстрелами. Сейчас семья нуждается в помощи.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska Foundation | Фундація Олени Зеленської (@zelenskafoundation)
Допис, поширений Olena Zelenska Foundation | Фундація Олени Зеленської (@zelenskafoundation)
Напомним, ранее известный американский актер Лиев Шрайбер и UNITED24 объявили сбор на генераторы для больниц. Читай, как актер поддерживает Украину.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!