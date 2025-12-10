Не только Титаник. Лучшие фильмы Леонардо Ди Каприо, которые стоит посмотреть

Леонардо ДиКаприо, безусловно, одна из самых ярких кинозвезд мирового кино. Актер является лауреатом многих международных премий, а в его фильмографии сотрудничества с лучшими режиссерами мира.

Актер выражал свою поддержку Украине в войне против России и даже вносил благотворительные взносы в фонд первой леди Елены Зеленской для ​​помощи детям, пострадавшим от войны.

Кроме этого, он снялся во многих лентах, увлекающих зрителей даже после нескольких десятилетий после премьеры. А последние работы актера не уступают по качеству предыдущему. Мы расскажем про лучшие фильмы с ДиКаприо.

Фильмы с Леонардо ДиКаприо

Что гложет Гилберта Грейпа

Лента, принесшая актеру первую номинацию на Оскар в 19 лет. Это история парня по имени Гилберт, которому приходится ухаживать за своей матерью и больным аутизмом младшего брата (Ди Каприо). Однажды встреча с девушкой Беки изменяет его жизнь.

Хотя главную роль в фильме сыграл Джонни Депп, Ди Каприо в роли второго плана запомнился зрителям своей убедительной игрой и правдивым изображением парня с аутизмом.

Дневники баскетболиста

Джим Кэрролл, шестнадцатилетний подросток, играет в баскетбол и пишет хорошие стихи. Жизнь Джима полностью сконцентрирована вокруг спорта, который и становится метафорой всего мира в его сознании.

Но лучший друг, умирающий от лейкемии и трудный путь к статусу спортивной звезды — все это толкает главного героя к употреблению наркотиков.

Ромео + Джульетта

Классическая история Шекспира, которая в интерпретации База Лурманна напоминает чтение классических стихотворений в современном сеттинге. Это рассказ о самой трагической истории любви двух молодых людей из семей Монтекки и Капулетти, полюбивших друг друга, несмотря на вражду семейств.

Поймай меня, если сможешь

Драма Стивена Спилберга о мошеннике 60-х годов Фрэнке Эбигнейле младшем, который благодаря острому разуму и изобретательности быстро пробует себя в разных профессиях, не зная ни об одной из них, и зарабатывает на этом большое состояние. Но удастся ли герою постоянно убегать от правосудия и жить как самозванец? Об этом узнаешь после просмотра фильма.

Авиатор

Фильм режиссера Мартина Скорсезе рассказывает историю Говарда Хьюза, который с юных лет имеет возможность заниматься дорогими техническими разработками и посвящает себя авиации. Единственное, что мешает ему жить спокойно — это сильный синдром навязчивого состояния, которым он болел еще в детстве.

Остров проклятых

Еще одно сотрудничество Ди Каприо и Скорсезе. В центре истории — Эдвард Дэниелс и его напарник Чак, плывущие на остров Шаттер, расположен в Бостонской бухте, чтобы расследовать исчезновение пациентки Рэйчел Соландо из психбольницы для особо опасных преступников.

При поисках главный герой вспоминает свое прошлое: гибель жены, освобождение концлагеря Дахау во Второй мировой войне, в котором он участвовал. Наконец, при поиске пациентки он узнает много нового и о собственной жизни.

Начало

Лента Кристофера Нолана о профессиональном воре Доминике Коббе, который крадет информацию, проникая в подсознание других людей. Ему предлагают шанс стереть свою криминальную историю как плату за имплантацию определенной идеи в подсознание Роберта Фишера, которого сыграл Киллиан Мерфи.

Великий Гетсби

Второй фильм Ди Каприо и База Лурманна, снятый по мотивам классического романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Выпускник Йельского университета и ветеран Первой мировой войны Ник Керравей приезжает в Нью-Йорк, где поселяется в небольшом доме на Лонг-Айленде, рядом с роскошной виллой Джея Гэтсби.

В своем имении Гэтсби устраивает громкие вечеринки, но сам в них не участвует. Неожиданно на одну из таких вечеринок получил приглашение и Ник Керравей. Впоследствии они с Джеем Гэтсби стали приятелями и Ник узнал, что тот много лет любит его кузину Дэйзи.

Выживший

Фильм, который принес Ди Каприо первый в карьере Оскар за лучшую мужскую роль. Основан на реальной истории Хью Гласса, который вместе с сыном и другими охотниками охотился за бобрами ради меха в первой трети XIX века на северо-западе Северной Америки. В результате конфликта с другими охотниками Хью Глассу приходится спасать свою жизнь в суровых условиях американских лесов.

Не смотри вверх

Комедия и политическая сатира режиссера Адама Маккея, рассказывающая об астрономах Кейт Дибиаски и Рэндалле Минди, сообщающих, что к Земле летит комета, которая уничтожит планету через шесть месяцев. Они пытаются предупредить правительство США и другие страны об опасности, однако мир слишком занят своими делами, что спасать планету.

Убийцы цветочной луны

Фильм живого классика американского кинематографа Мартина Скорсезе. Это монументальное полотно о жизни индейцев племени Осейдж, человеческой алчности и амбиции.

Также это первый фильм в карьере режиссера, где ему удалось привлечь двух своих “муз” Леонардо Ди Каприо и Роберта де Ниро. Кстати, читай нашу рецензию на Убийце цветочной луны.

Теперь, когда ты знаешь про фильмы с ДиКаприо, которые можно посмотреть в свободное время, также предлагаем ознакомиться с фильмографией еще одной актрисы, активно поддерживающей Украину — Анджелины Джоли.

