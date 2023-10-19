Масоны против индейцев в новом фильме Скорсезе: рецензия на фильм Убийцы цветочной луны

19 октября в украинский прокат выходит новый фильм живого классика американского кинематографа Мартина Скорсезе. Убийцы цветочной луны — это монументальное полотно о жизни индейцев племени Осейдж, человеческой алчности и амбициях.

Также это первый фильм в карьере режиссера, в котором ему удалось задействовать двух своих “муз” Леонардо Ди Каприо и Роберта де Ниро.

Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел ленту и считает, что ее монструозный хронометраж в три часа 20 минут может оттолкнуть зрителя, но на самом деле не должен этим пугать.

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Рецензия на фильм Убийцы цветочной луны

По сюжету, ветеран Первой мировой войны Эрнест Баркхарт (Леонардо Ди Каприо) возвращается в имение своего дяди Уильяма Короля Гейла (Роберт де Ниро), чтобы устроиться на какую-нибудь работу. Имение расположено у земель Осейдж, которые богаты нефтью. Так что местное население сильно обогатилось на черном золоте.

Эрнест устраивается водителем. Однажды он подвозит богатую представительницу индианку Молли (Лили Гладстон) и влюбляется в нее. Дядя, недолго думая, подбивает Эрнеста на женитьбу. Но параллельно с этим на землях Осейдж происходит чреда таинственных убийств местного населения.

Убийцы цветочной луны могли бы вполне быть выдающимся финалом плодотворной карьеры Мартина Скорсезе. Однако фильм показывает, что режиссерская форма американца все еще очень высока и прощаться с ним очень рано.

Однако в Убийцах обнаруживаются основные черты подавляющего большинства лент Скорсезе: исторический аспект, религиозные мотивы, криминал и насилие, исследование человеческой души и, конечно, Америка. А еще это откровенно маскулинное кино, где женщинам отводятся менее значимые роли.

Возможно, будь у ленты более короткий хронометраж, то режиссеру не удалось бы вместить все центральные темы своего творчества. Однако три часа 20 минут позволяют Скорсезе раскрыть все, что его интересовало в течение своей карьеры.

Фильм при этом хоть и имеет медленный темп, но все же насыщен событиями. Он скорее смахивает на классический кинороман, которые сейчас Голливуд почти не снимает.

Структурно лента, кстати, достаточно схожа с фильмом Оппенгеймера Кристофера Нолана, хронометраж которого также был солидным. Оба фильма исследуют феномен человеческой совести с показательным судебным процессом поближе к финалу, и все это приправлено большим количеством флешбеков. У Нолана их, конечно, больше.

И оба фильма в разной форме говорят о конце света. В Оппенгеймере это ядерный апокалипсис, а в Убийцах это истребление народа Осейджей и их культуры. Разница в обоих фильмах проявляется в нюансах, но говорить о ней — означает заходить на территорию спойлеров.

В новом фильме Скорсезе еще и поднимает больной вопрос американской идентичности, которая фактически построена на захвате чужой земли. Но показывает, что это не вопрос очень древних времен, а свежие исторические события, происходившие в первой половине двадцатого века.

Достается от Скорсезе здесь и нефтяным магнатам, и оппортунистам, и федеральному правительству, поэтому фильм Убийцы цветочной луны можно целиком и полностью называть антиколониальным. А его пафос целиком рифмуется с основной темой исследования человеческой совести.

Собственно суть фильма раскрывается в его финале, где традиционные для Скорсезе религиозные мотивы переплетаются с развязкой сюжета, и в чем-то это даже традиционный для фильмографии режиссера финал. Если зритель смотрел Казино, Славных парней или Волк из Уолл-стрит, то вряд ли фильм удивит.

Однако есть небольшой трюк, который точно может вызвать вопрос у зрителей — традиционное слайд-шоу фильмов, основанных на реальных событиях, где раскрывается дальнейшая судьба основных героев, здесь представлены в виде радиопьесы. И это не просто так.

Дело в том, что именно из радиопьес родилось телевидение в том виде, в каком мы его знаем сегодня. И, конечно, как и любой вид искусства в начале своего становления, телевидение считалось “низким” жанром для дешевых развлечений. И Скорсезе определенно застал это время в своем детстве. Поэтому трактовать замену типичного слайд-шоу на пьесу можно двусмысленно.

С одной стороны, это такой ностальгический эпизод для самого Мартина и реверанс “лучшим временем”. С другой — это серьезное заявление зрителям, которых интересует только вопрос, кто кого убил и что ему за это было. И учитывая все заявления Скорсезе о современных блокбастерах и фильмах Марвел в частности, второй вариант гораздо вероятнее.

Потому что фактически Убийцы цветочной луны завершаются важным разговором главных героев, в котором Скорсезе интересует феномен человеческой совести. А другие менее важные для его истории он упаковывает в радиопьесу и, таким образом, словно оплеуха и современным зрителям, и всей индустрии развлечений, рассчитанной на дешевое дофаминовое удовольствие. Тем более что финальные реплики в этой радиопьесе читает никто другой, как сам Мартин Скорсезе.

Поэтому Убийцы цветочной луны становятся не просто мощным обобщением творчества Скорсезе, но и содержат не менее мощное послание о состоянии современного кинематографа и индустрии развлечений. И в этом смысле новый фильм Скорсезе однозначно понравится не всем.

Однако шанс фильма все же стоит дать как минимум из-за великолепной игры Ди Каприо и де Ниро, выдающейся работы с костюмами и декорациями. А также из-за болезненной истории исследования американской идентичности.

Но за свою идентичность продолжают сражаться украинцы. И этот процесс через призму балета стремится показать миру еще одна звезда американского кино. Читай, что известно о фильме Первый ряд, продюсером которого стала Сара Джессика Паркер.

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