Когда выйдут Тачки 4: что известно и работают ли вообще над разработкой нового мультфильма

Мультфильм Тачки является любимым для многих людей. Эта франшиза вдохновила многих детей в определенное время заняться картингом. И даже пилоты Формулы-1 говорят, что любят этот мультфильм и даже участвовали в дубляже некоторых героев для проката в своих родных странах.

Хотя прошло почти семь лет с момента выхода последней части, люди помнят франшизу и хотят продолжения. Поэтому часто ищут информацию, когда выйдут Тачки 4.

Тачки 4: что известно

Тачки — одна из самых успешных франшиз студии Pixar, уже перешедшая к Disney. Мультфильмы о машинах и гонках собрали более $1,4 млрд в мировом прокате. Поэтому удивительно, что с такой популярностью до сих пор не вышло продолжение.

Хотя Disney анонсировал многие продолжения в течение 2023 и 2024 годов, в том числе Зверополис 2, История игрушек 5 и Холодное сердце 3, новости о Тачках 4 до сих пор не появились.

В интернете много спекуляций касательно продолжения франшизы Тачки, даже много фейковых трейлеров, но официальных новостей совсем не было. 8 сентября 2022 года вышел сериал Тачки на дороге на Disney+. Многие ожидали, что после этого появятся какие-то подробности о Тачках 4, но студия Disney годами не возвращается к этому проекту.

Еще в 2017 году Оуэн Уилсон, озвучивавший Молнию Макквин в оригинале, заявлял, что будет готов к еще одной записи мультфильма. После этого годами не было слышно никакой информации о новом мультфильме Тачки.

Поэтому, если ты ищешь, когда выйдут Тачки 4, то придется тебя огорчить. Возможно, придется ждать долгие годы, а может быть, продолжения вообще не будет. В любом случае нужно ждать официальной информации от студии Disney и не вестись на спекуляции в интернете.

Хотя новостей об этой популярной франшизе нет, однако известно, когда выйдет Холодное сердце 3.

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