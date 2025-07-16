Стиль життя Шоу-біз

Коли вийдуть Тачки 4: що відомо та чи взагалі працюють над розробкою нового мультфільму

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Липня 2025, 10:30
тачки 4
Фото IMDb

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь