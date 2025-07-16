Коли вийдуть Тачки 4: що відомо та чи взагалі працюють над розробкою нового мультфільму

Мультфільм Тачки є улюбленим для багатьох людей. Ця франшиза надихнула багатьох дітей у певний час зайнятися картингом. Та навіть пілоти Формули-1 кажуть, що люблять цей мультфільм й навіть брали участь в дубляжі деяких героїв для прокату у своїх рідних країнах.

Хоча минуло вже майже сім років з моменту виходу останньої частини, люди пам’ятають франшизу і хочуть продовження. Тому часто шукають інформацію, коли вийдуть Тачки 4.

Тачки 4: що відомо

Тачки — одна з найуспішніших франшиз студії Pixar, яка вже перейшла до Disney. Мультфільми про машини й перегони зібрали понад $1,4 млрд у світовому прокаті. Тому дивно, що з такою популярністю досі не вийшло продовження.

Хоча Disney анонсував багато продовжень протягом 2023 і 2024 років, зокрема Зоотрополіс 2, Історія іграшок 5 і Крижане серце 3, новини про Тачки 4 досі не з’явилися.

В інтернеті багато спекуляцій щодо продовження франшизи Тачки, навіть багато фейкових трейлерів, але офіційних новин зовсім не було. 8 вересня 2022 року вийшов серіал Тачки на дорозі на Disney+. Багато хто очікував, що після цього з’являться якісь подробиці про Тачки 4, але студія Disney роками не повертається до цього проекту.

Ще у 2017 році Оуен Вілсон, який озвучував Блискавку Макквін в оригіналі, заявляв, що буде готовий до ще одного запису мультфільму. Після цього роками не було чутно жодної інформації про новий мультфільм Тачки.

Тож якщо ти шукаєш, коли вийдуть Тачки 4, то доведеться тебе засмутити. Можливо, доведеться чекати довгі роки, а, можливо, продовження взагалі не буде. У будь-якому разі треба чекати офіційної інформації від студії Disney і не вестися на спекуляції в інтернеті.

Хоча новин про цю популярну франшизу немає, проте відомо, коли вийде Крижане серце 3.

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