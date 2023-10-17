Дэдпул 3 — дата выхода и чего ожидать от супергеройского фильма с Райаном Рейнольдсом

Дэдпул 3 – ожидаемый американский блокбастер о супергерое, созданный на основе комиксов Роба Лайфелда и Фабиана Нициезы из издательства Marvel Comics. Эта лента входит в кинематографическую Вселенную Marvel. Долгое время было неясно, когда выйдет Дэдпул 3 на широкие экраны, но создатели кино все же пролили свет на это событие.

Поэтому в материале рассказываем, что известно о ленте, дате выхода, а также при чем здесь Хью Джекман в роли Росомахи.

Дата выхода Дэдпул 3

Еще в декабре 2019 стало известно, что третий фильм о Дэдпуле находится в разработке в Marvel Studios. Информацию тогда подтвердил сам Райан Рейнольдс, выполняющий главную роль. В январе 2021 года было официально подтверждено, что фильм сохранит свой “взрослый” рейтинг R (это значит, что с детьми смотреть кино точно не стоит), и съемки начнутся не раньше 2022 года из-за занятого графика Рейнольдса.

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В марте 2022 года было объявлено, что режиссером третьего фильма Дэдпула станет Шон Леви. Эта новость привела к дальнейшему повышению ожиданий среди поклонников этого супергеройского кино.

Но позже начались забастовки актеров и сценаристов в США. Проблема между Гильдией актеров и голливудскими студиями заключается в обсуждении таких вопросов, как увеличение заработной платы, а также внедрение искусственного интеллекта и использование созданных компьютерными программами образов актеров.

Это создавало атмосферу неопределенности не только для Дэдпула 3, но и для многих других крупных кинопроектов. Работа над некоторыми фильмами была приостановлена, а Дэдпул внезапно исчез из анонсов.

Марвел надеется, что релиз фильма не будет отложен. Переговоры между актерским союзом SAG-AFTRA и киностудиями продолжаются. Есть надежда, что обе стороны достигнут соглашения.

По информации издания Wrap, дата выхода Дэдпул 3 запланирована на 3 мая 2024 года.

Тем временем Шон Леви выразил свои сомнения в возможности завершения фильма вовремя и в соответствии с запланированной датой релиза, который назначен на 3 мая 2024 года. Он пояснил, что главной причиной задержки является актерская забастовка в США, которая пока продолжается и мешает проводить съемки.

Леви также сообщил, что на данном этапе он уже снял и смонтировал лишь половину Дэдпула 3 и выразил обеспокоенность по поводу возможности завершить производство вовремя.

Мы до смерти хотим вернуться к работе и выпустить фильм в следующем году.

Райан Рейнольдс и Хью Джекман в фильме Дэдпул 3

Гью Джекман, играющий роль Росомахи (Логана), и официальная страница Дэдпула в Twitter опубликовали общие фотографии с Райаном Рейнольдсом в своих персонажах. Фанаты сразу узнали костюм Росомахи из комиксов и были приятно удивлены, поскольку в киноверсии Люди X этот образ не использовался.

Скорее всего, мы имеем дело с альтернативной реальностью, где Росомаха решил примерить на себя свой классический костюм.

Я не знаю, будет ли это последний раз, когда мы увидим Росомаху на большом экране, поэтому я хотел убедиться, что мы хотя бы однажды увидим его в традиционном желто-синем костюме, и это будет сделано правильно, — рассказывает режиссер ленты.

Дэдпул 3 — дата выхода и чего ожидать от супергеройского фильма с Райаном Рейнольдсом / 3 Фотографии

Между тем Райан и Хью зажигают промо киноленты с привычным для них юмором.

Актеры рассказали, что события, разворачивавшиеся в последнем фильме о Росомахе, происходили в будущем – в 2029 году. Так что смерть Логана там не будет касаться сценария Дэдпула.

Далее актеры будто начали с энтузиазмом рассказывать, что будет в анонсированной ленте, но наложили аудио дорожку, которая перекрывала их голоса. Но точно понятно, что спецэффектов и боев будет традиционно много.

Чтобы понять юмор, лучше посмотреть все в видео самостоятельно. =) А если ты тоже любишь шутки Райана с Хью, советуем заглядывать в их Twitter и Instagram, где звезды часто “подкалывают” друг друга.

Так что ожидаем вместе, когда выйдет фильм Дэдпул 3, обещающий стать еще одним захватывающим приложением к кинематографической вселенной Marvel и продолжить историю этого харизматичного антигероя на большом экране.

К слову, раньше мы рассказывали, как Райан Рейнольдс выложил пост в поддержку Украины.

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