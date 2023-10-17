Сила украинцев через призму балета: что известно о фильме Первый ряд, продюсером которого стала Сара Джессика Паркер

Истории украинцев вдохновляют людей по всему миру, поэтому о них хотят снимать кино. Стало известно, что американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер займется продюсированием фильма Первый ряд об украинских артистах балета.

Что известно о фильме Первый ряд

Первый ряд, исполнительным продюсером которого станет Сара Джессика Паркер, это документальный фильм о группе талантливых украинских артистов балета.

Режиссером фильма выступила Мириам Гуттманн, а продюсером фильма стала компания Scenery в совместном производстве с Banijay Benelux.

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Сара Джессика Паркер и Элисон Бенсон являются исполнительными продюсерами благодаря Pretty Matches Productions вместе с The Ruderman Family Foundation.

Синопсис фильма Первый ряд представили на Международной телеконференции Mipcom 16 октября. Ожидается, что документальный фильм будет завершен в 2024 году.

Первый ряд: о чем фильм

Фильм Первый ряд рассказывает о путешествии группы украинских танцоров в эмиграции, они создают новую балетную труппу Объединенный украинский балет.

Во время версии Жизели в Вашингтоне один из ведущих артистов балета Алексис подружился с Александром — фронтовиком, потерявшим обе ноги в бою на украинской границе с Россией. Между ними завязывается дружба. Александра принимают в остальную балетную труппу, и он как никогда настроен танцевать со своей инвалидностью.

В основе сюжета лежит история 26-летнего ветерана Александра Будько с позывным Терен, который потерял обе ноги на фронте и на протезах станцевал на сцене американского театра.

Паркер говорит, что Первый ряд показывает упорство и человеческое состояние на фоне тяжелой войны.

Предоставить этим танцорам международную платформу, чтобы рассказать свои истории через силу, красоту и жесткость балета — большая честь, — добавила она.

Этот рассказ о несчастье и стойкости показывает опустошение через видеозвонки между танцорами и их семьями дома, способствуя глубокому ощущению вины у выживших танцоров.

Основатель и продюсер Scenery Исидор Реберс говорит, что эта кинолента должна стать увлекательным взглядом на мир балета, демонстрируя твердую решительность и самоотверженность группы танцоров из Украины.

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