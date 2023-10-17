Шоу-биз

Сила украинцев через призму балета: что известно о фильме Первый ряд, продюсером которого стала Сара Джессика Паркер

Богдана Макалюк, журналист сайта 17 октября 2023, 19:00
Сара Джессіка Паркер продюсує фільм про українських танцюристів балету
Фото: Pexels, IMDb

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