Выбрали номинанта! Какой фильм поедет на кинопремию Оскар 2024 года от Украины

Украина борется в страшном сражении за собственное выживание. Правду обо всех пройденных испытаниях рассказывают те, кто смог выжить в страшных условиях войны, начатой РФ на нашей земле.

Но важно не только помнить эти события, но и правдиво и детально показывать историю войны 21 века в Украине целому миру.

Одной из возможных площадок для повествования всей правды является самая престижная кинопремия Оскар. Стало известно, какой фильм поедет презентовать Украину на Оскар 2024.

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Кто поедет представлять Украину на Оскар 2024

Украинский оскаровский комитет выбирал между пятью лентами одну, которая поедет на кинопремию Оскар в 2024 году.

Стало известно, что в номинации Лучший международный полнометражный фильм от Украины поедет фильм Мстислава Чернова 20 дней в Мариуполе.

Лента Чернова документально показывает все происходившие в блокадном Мариуполе в течение 20 дней после 24 февраля.

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Также известно, что кроме 20 дней в Мариуполе за возможность презентовать Украину на Оскаре в номинации Лучший международный полнометражный фильм соревновались такие фильмы как: Памфир, Железные бабочки, Терриконы и ШТТЛ.

Ранее редакция Вікна-новини общалась с автором фильма Мстиславом Черновым и расспросила его обо всем пережитом в Мариуполе.

Главное фото: Мстыслав Чернов.

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