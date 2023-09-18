Обрали номінанта! Який фільм поїде на кінопремію Оскар 2024 від України

Україна бореться у страшній битві за власне виживання. Правду про всі пройдені випробування розповідають ті, хто зміг вижити у страшних умовах війни, яку розпочала РФ на нашій землі.
Та важливо не лише пам’ятати про ці події, а й правдиво та детально показувати історію війни 21 століття в Україні цілому світу.
Одним із можливих майданчиків для розповіді всієї правди є найпрестижніша кінопремія Оскар. Стало відомо, який саме фільм поїде презентувати Україну на Оскар 2024.
Український оскарівський комітет обирав між п’ятьма стрічками одну, яка поїде на кінопремію Оскар у 2024 році.
Стало відомо, що в номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм від України поїде стрічка Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі.
Стрічка Чернова документально показує всі події, що відбувалися у блокадному Маріуполі протягом 20 днів після 24 лютого.
Також відомо, що окрім 20 днів у Маріуполі за можливість презентувати Україну на Оскарі в номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм змагалися такі фільми, як: Памфір, Залізні метелики, Терикони та ШТТЛ.
Раніше редакція Вікна-новини спілкувалася з автором стрічки Мстиславом Черновим та розпитала його про все пережите у Маріуполі.
Головне фото: Мстислав Чернов.
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