Обрали номінанта! Який фільм поїде на кінопремію Оскар 2024 від України

Україна бореться у страшній битві за власне виживання. Правду про всі пройдені випробування розповідають ті, хто зміг вижити у страшних умовах війни, яку розпочала РФ на нашій землі.

Та важливо не лише пам’ятати про ці події, а й правдиво та детально показувати історію війни 21 століття в Україні цілому світу.

Одним із можливих майданчиків для розповіді всієї правди є найпрестижніша кінопремія Оскар. Стало відомо, який саме фільм поїде презентувати Україну на Оскар 2024.

Зараз також дивляться

Хто поїде представляти Україну на Оскар 2024

Український оскарівський комітет обирав між п’ятьма стрічками одну, яка поїде на кінопремію Оскар у 2024 році.

Стало відомо, що в номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм від України поїде стрічка Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі.

Стрічка Чернова документально показує всі події, що відбувалися у блокадному Маріуполі протягом 20 днів після 24 лютого.

Читати на тему Найкасовіший документальний фільм. Стрічка 20 днів у Маріуполі встановила рекорд за перший вікенд Читай у матеріалі детальніше про прокат стрічки 20 днів у Маріуполі.

Також відомо, що окрім 20 днів у Маріуполі за можливість презентувати Україну на Оскарі в номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм змагалися такі фільми, як: Памфір, Залізні метелики, Терикони та ШТТЛ.

Раніше редакція Вікна-новини спілкувалася з автором стрічки Мстиславом Черновим та розпитала його про все пережите у Маріуполі.

Головне фото: Мстислав Чернов.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.