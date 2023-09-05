Найкасовіший документальний фільм. Стрічка 20 днів у Маріуполі встановила рекорд за перший вікенд

Фільм 20 днів у Маріуполі вийшов в український прокат 31 серпня. Його зняв лауреат Пулітцерівської премії Мстислав Чернов. За результатами першого вікенду 20 днів у Маріуполі став найкасовішим документальним фільмом українського прокату.

20 днів у Маріуполі став найкасовішим документальним фільмом

Компанія Артхаус Трафік, яка займається прокатом документального фільму 20 днів у Маріуполі, повідомила, що за перший вікенд прокату вдалося зібрати 531 551 грн. Це є рекордною сумою серед документальних фільмів в українському прокаті.

20 днів у Маріуполі лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова — став найкасовішим документальним фільмом українського кінопрокату, — написали в компанії.

Покази фільму продовжуються, тому кожен охочий може відвідати кінотеатр. Фільм 20 днів у Маріуполі оповідає історію злочинів РФ у місті на початку повномасштабної війни. Для фільму використали матеріали, що зняв Мстислав Чернов.

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Стрічка стала дебютною для Мстислава Чернова. До створення долучився відомий фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони стали єдиними міжнародними журналістами, які лишилися в Маріуполі, щоб фіксувати злочини РФ.

Автори фільму були нагороджені Пулітцерівською премією. Крім цього 20 днів у Маріуполі нагородили призом глядацьких симпатій на кінофестивалі Sundance, головним призом конкурсу DOCU/УКРАЇНА і призом глядацьких симпатій.

Переглянути трейлер до фільму ти можеш у нашому матеріалі.

Фото: скриншот з трейлеру фільму 20 днів у Маріуполі, Маріупольська міська рада

Раніше ми розповідали про рецензію на фільм Довбуш.

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