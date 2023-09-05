Самый кассовый документальный фильм. Лента 20 дней в Мариуполе установила рекорд за первый уикенд

Фильм 20 дней в Мариуполе вышел в прокат Украины 31 августа. Его снял лауреат Пулитцеровской премии Мстислав Чернов. По результатам первого уикенда 20 дней в Мариуполе стал самым кассовым документальным фильмом украинского проката.

20 дней в Мариуполе стал самым кассовым документальным фильмом

Компания Артхаус Трафик, занимающаяся прокатом документального фильма 20 дней в Мариуполе, сообщила, что за первый уикенд проката удалось собрать 531 551 грн. Это рекордная сумма среди документальных фильмов в украинском прокате.

20 дней в Мариуполе лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова — стал самым кассовым документальным фильмом украинского кинопроката, — написали в компании.

Показы фильма продолжаются, так что каждый желающий может посетить кинотеатр. Фильм 20 дней в Мариуполе повествует об истории преступлений РФ в городе в начале полномасштабной войны. Для фильма использовали материалы, снятые Мстиславом Черновом.

Сейчас также смотрят

Лента стала дебютной для Мстислава Чернова. К созданию присоединился известный фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они стали единственными международными журналистами, которые остались в Мариуполе, чтоб фиксировать преступления РФ.

Авторы фильма были награждены Пулитцеровской премией. Кроме того, 20 дней в Мариуполе наградили призом зрительских симпатий на кинофестивале Sundance, главным призом конкурса DOCU/УКРАИНА и призом зрительских симпатий.

Посмотреть трейлер к фильму вы можете в нашем материале.

Фото: скриншот из трейлера фильма 20 дней в Мариуполе, Мариупольский городской совет

Раньше мы рассказывали о рецензии на фильм Довбуш.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.