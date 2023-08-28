Шикарные декорации, местная Игра престолов и сценарные пробелы — честная рецензия на фильм Довбуш

На прошлой неделе в украинский прокат вышел один из самых масштабных украинских фильмов — Довбуш. Каким получился этот украинский блокбастер от режиссера Олеся Санина? Кинокритик Кирилл Пищиков уже посмотрел фильм и готов поделиться своими мыслями.

Довбуш: рецензия на фильм

Сюжет начинается с того, что Олексу Довбуша (Сергей Стрельников) считают погибшим на войне. Его невеста Маричка (Дария Плахтий) и родители убиты горем, а брат главного героя Иван (Алексей Гнатковский) становится разбойником. Олекса, конечно, не погиб, а оказался в неволе из-за польского шляхтича Пшелуцкого (Матеуш Костюкевич).

В конце концов, после нескольких лет в тюрьме, главному герою удается сбежать, однако в родных горах его ждут печальные новости — Маричка снова вышла замуж, землями все еще владеет княгиня Яблуновская, но теперь ей помогает старый враг Олексы — Пшелуцкий. Конечно, у Олексы Довбуша начинает расти чувство несправедливости, что и выводит его на тропу войны.

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Довбуш — кино уникальное как минимум потому, что чего-то столь масштабного в Украине за время независимости никогда не снимали.

Здесь и сногсшибательный бюджет, и важная историческая эпоха, и монументальный герой, и опытный режиссер, и нестандартный рассказ — как будто бы есть все для успешного украинского фильма. Однако несмотря на все сильные стороны фильма, Довбушу не хватает по-настоящему целостной истории и высказывания.

Начать здесь стоит собственно с главного героя. Не будем смотреть в исторические хроники, попробуем разобраться, что фильм рассказывает нам о нем. Олекса Довбуш является воином в польском войске, которого предает собственный командир, еще и ссылает его за решетку. В войско он попал из-за того, что на собственной свадьбе напал на нахальных поляков.

Олекса очень любит Маричку. В детстве в него попала молния. А еще они с братом в детстве встретили опрышка с заговоренной барткой (острым узконосым топором с длинной рукоятью — ред.), избавляющей от смерти, которая достается главному герою из-за его смелости. И напоследок он очень переживает из-за того, что паны издеваются над его земляками.

Последний пункт оправдан и тем, что самого Олексу предал его командир-поляк, и тем, что его родителей убивают, чтобы выманить главного героя. Однако все это не отменяет простого факта, который и тянет фильм Олеся Санина вниз — Олекса Довбуш пассивный протагонист, потому что все его действия обусловлены не внутренней мотивацией, а внешними обстоятельствами. И для большинства исторических/приключенческих/эпических фильмов внутренняя мотивация главного героя является ключевой составляющей, и показать ее нужно до того, как герой попадает в водоворот разных событий.

Например, в фильме Звездные Войны: Новая Надежда молодой Люк Скайуокер хочет покинуть песчаную ферму на планете Татуин гораздо раньше, чем попадает в водоворот событий, а его тетю и дядю убивают. Возьмем также фильм Пираты Карибского Моря: Проклятие Черной Жемчужины. Главный герой фильма — молодой кузнец Уилл Тернер, влюбленный в главную героиню и дочь губернатора Элизабет Свонн, которая еще в детстве фактически спасла его. Он, как и Довбуш, умелый воин (хотя и не бывал в битвах), много тренируется для потенциальной схватки с врагом.

Однако в этом случае его влюбленность в Элизабет объяснена, как и его нелюбовь к пиратам — он едва пережил схватку с ними в детстве. А еще по-настоящему гордится своей кузнечной работой.

А что мы знаем об Олексе Довбуше? Что он делал, прежде чем его забрали в польское войско? Почему он влюблен в Маричку? А почему Маричка влюблена в него? Все это неясно, но и в Пиратах Карибского Моря, и в Звездных Войнах мотивация главных героев поняла как пять пальцев. И поняла она, потому что эти фильмы идут по классическому пути героя Джозефа Кэмпбелла, в котором одним из важных пунктов является представление героя.

Однако фильм Довбуш даже не пытается как-нибудь раскрыть своего титульного персонажа. И все это рождает парад сценарных проблем, из которых и состоит фильм — вместо того, чтобы раскрыть черты характера Олексы, нам то здесь, то там показывают хаотические флешбеки, где главного героя то молния ударит в детстве, то опрышек завещает свою бартку.

Зато брат Олексы, Иван, получился гораздо более объемным персонажем. Его, как и брата, тоже никак не представляют в ленте с самого начала, но походу рассказа можно понять, кто он такой и чего хочет от жизни.

Иван — циничный, беспринципный и довольно строгий человек, отчаявшийся в идее освобождения своих соотечественников и вообще считающий их недостойными свободы, называя рабами. Для него нет разницы, какие будут господа, все равно он не сочувствует “рабам, признающим других”. Ивана интересует простая вещь — собственная воля и достаток, а как этого достичь, не так уж важно — подойдет и разбой, и ограбление.

В этом аспекте конфликт Олексы и Ивана получается гораздо интереснее противостояния господам, тем более, что местная Игра престолов прописана контурно и для галочки.

А из противостояния Ивана и Олексы можно даже “вытащить” Каина и Авеля при большом желании.

Но на этом сценарные проблемы Довбуша не заканчиваются. Самая слабая сторона этого фильма в том, что его история как бы сама не может определиться, о чем она. Это история любви? Или история освободительной борьбы? Или, может, история о конкурирующих братьях? Или это политический триллер?

Довбуш пытается усидеть на всех стульях и падает с каждого.

И хотя с точки истории в фильме все сумбурно и хаотично (но так и задумано), с продакшеном здесь все хорошо. В первую очередь хочется похвалить дизайн костюмов и декораций — это в фильме исполнено безупречно. Как и операторская работа, которую в экшен-сценах, правда, портит рваный монтаж.

Но в целом Довбуш — это кино, которое интересно смотреть по меньшей мере из-за крутых костюмов, шикарных декораций и захватывающих горных пейзажей.

Шикарные декорации, местная Игра престолов и сценарные пробелы — честная рецензия на фильм Довбуш / 6 Фотографий

Единственный технический минус — плохой звук. Герои здесь и так говорят на местном наречии, поэтому иногда просятся субтитры, однако на самом деле субтитры здесь нужны не из-за этого, а потому что реплики довольно трудно расслышать за музыкой.

В целом, Довбуш в чем-то является выдающейся эссенцией современного украинского кино — с формой и подачей уже все достаточно прилично, но история все еще хромает на обе ноги. И все же на это кино стоит обратить внимание, потому что в ближайшем будущем мы вряд ли увидим столь масштабное и амбициозное украинское кино.

Довбуш: трейлер фильма

В 32-ю годовщину независимой Украины в прокат вышел документальный фильм Владимира Тихого День Независимости. Читай рецензию на него по ссылке.

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