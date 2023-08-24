Вспомним себя год назад: рецензия на фильм День Независимости

В 32-ю годовщину независимой Украины в прокат выходит документальный фильм Владимира Тихого День Независимости. Это история о том, как украинцы в разных уголках нашей страны пережили 24 августа 2022 года.

Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел картину и считает ее одной из самых народных документальных работ за время независимости и чрезвычайно важной для объединения страны.

Фильм День Независимости — это уже второй фильм Владимира Тихого в формате “показываем один день из разных перспектив”. В прошлом году режиссер уже удивлял своей работой День Украинского Добровольца, снятой 14 марта 2022 года.

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Тогда наша столица все еще была в осаде, а российские оккупанты пытались “взять Киев за три дня”, однако работа Владимира Тихого отмечала чрезвычайные качества защитников нашей страны и готовность защищать свободу.

События этого фильма были сняты в основном в Киевской области, однако в Дне Независимости амбиции и цель режиссера значительно больше. К тому же это гораздо более массовое кино, чем День Украинского Добровольца.

Фильм охватывает множество сюжетных линий и локаций. В кадре мы видим и Киев, и Харьков, и Одессу, и Львов, и Херсонскую область, и Донбасс. Показаны совершенно разные люди: депутат первого созыва, участвовавший в провозглашении независимости; работники ГСЧС, объявляющие тревогу по всей стране; обычные бойцы, держащие оборону страны в окопах; молодая девушка, которая выгуливает собаку в Харькове; и много других.

Хотя упора ни на именах, ни на локациях в Дне Независимости нет, это главная его ценность — фильм в хорошем смысле является прекрасной реализацией единства страны.

Да, кто-то на фронте и чуть не смотрит врагу в глаза, кто-то выгуливает собаку, кто-то пытается дать интервью, несмотря на проклятые сирены. Но все единые. Все до одного.

Хотя для кого-то кино может показаться другим, ведь оно без украшений показывает как украиноязычных украинцев, так и русскоязычных. При этом фильм также игнорирует всех, кто так или иначе остался в позиции неопределенности или откровенных коллаборантов.

Конечно, показ подобных персоналий мог бы добавить фильму “перцу”, но это тот случай, когда что-то приправлять дополнительно не нужно. День Независимости фиксирует несколько важных моментов для всех украинцев.

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24 августа 2022 еще не произошло контрнаступление в Харьковской области. До освобождения Херсона остаются месяцы. Ракетный террор по энергетической инфраструктуре страны еще далеко. И даже шахеды в тот момент еще не стали обыденной угрозой. В этом и ценность фильма Тихого. Мы многое пережили за этот год. Мы многое потеряли — близких, здоровье, бизнес, работу, мотивацию и еще многое.

Однако главное, что мы не потеряли — это друг друга. И именно об этом фильм День Независимости, и именно в этом его ценность. Возможно, кого-то может оттолкнуть плакатный пафос ленты, а кто-то скажет, что показали лишь немногих. Однако показали всех, кому эта страна небезразлична.

Так, предыдущий фильм Тихого в жанре “один день в воюющей стране” был гораздо более экзистенциален и больше чувствовал нерв момента. Однако День Независимости, хоть и похож по своей формуле, совсем другой — его цель не просто почувствовать нерв “здесь и сейчас”, его цель — показать, что все мы в одной лодке.

Но даже если отбросить всю смысловую и идеологическую значимость фильма Владимира Тихого, следует как минимум отметить его невероятный талант как режиссера и менеджера.

Просто представь — целый полнометражный фильм был снят в один и тот же день, над которым работали команды в разных уголках страны от Львова до окопов на Востоке, от Одессы до Киева, от Харькова до Херсонской области.

Поэтому это не только крутая патриотическая история, но и выдающаяся режиссерская и менеджерская работа. Ну, а если даже все это не убедило тебя посмотреть это кино, возможно, ты все эти полтора года бился(-ась) над вопросом: а как же работают сирены воздушной тревоги. Так вот фильм даст тебе ответ на этот вопрос. Хотя способен он ответить гораздо на большее.

Напомним, на этой неделе проходит 14-й Одесский международный кинофестиваль. В этом году его проводят в Черновцах. Смотри, чем удивляет мероприятие.

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