В новом фильме ко Дню Независимости каждый узнает себя! Ленту презентовали в столичном Доме кино

Кинопремьера ко Дню Независимости. Одноименный документальный фильм сегодня представили в столичном Доме кино. Режиссер фильма Владимир Тихий среди прочего известен игровыми фильмами Наші котики и Брама.

Первое, что нужно знать о фильме, который сегодня показывают в этом зале, что лента снята за один день — 24 августа прошлого года — в День Независимости. Отсюда и название. Сегодня первыми зрителями стали курсанты военного института имени Тараса Шевченко.

И, собственно, военные — это одни из героев фильма. Создателям удалось снять, как готовятся к наступлению украинские армейцы под Херсоном.

Сейчас также смотрят

Над фильмом работали 11 операторов, а это 9 съемочных групп, которые разъехались в разные уголки страны. Это документалисты кинообъединения Вавилон’13, известные многими лентами о знаковых событиях в жизни Украины, начиная с Революции достоинства.

А для режиссера Владимира Тихого это уже второй документальный фильм за время полномасштабного вторжения. Первая называлась День украинского добровольца, а нынешний фильм — это своеобразное продолжение.

Ощущение, что многое изменилось, особенно через полтора-два месяца, когда стало понятно, что мы не просто выстоим, а еще и наваляем россиянам, освободим наши территории и, собственно, об этом шла речь, когда мы делали День Независимости, — рассказывает режиссер Владимир Тихий.

Кроме военных, в фильме можно увидеть и ГСЧСников, включающих воздушную тревогу, и правоохранителей, и гражданских. Это один из тех случаев, когда зритель сможет узнать в героях себя.

24 августа в День Независимости фильм выйдет в ограниченный прокат в Украине. В этот же день кинокартину покажут в польских кинотеатрах. Там билеты уже раскупили, а в Украине еще есть шанс их приобрести.

Напомним, ранее мы рассказывали о праздничном выпуске марок ко Дню Независимости.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.