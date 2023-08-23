Lifestyle

В новом фильме ко Дню Независимости каждый узнает себя! Ленту презентовали в столичном Доме кино

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 23 августа 2023, 21:00

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В новом фильме ко Дню Независимости каждый узнает себя! Ленту презентовали в столичном Доме кино
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Вместо красной дорожки — черная. Как проходит и чем удивляет 14-й Одесский кинофестиваль

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