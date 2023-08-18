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Праздничный выпуск ко Дню Независимости. Укрпочта показала новые марки серии Украина-мать — как купить

Анастасия Грубрина, редактор сайта 18 августа 2023, 13:00
Укрпошта випускає нові марки до Дня Незалежності: марки Україна-мати
Фото: Укрпочта

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