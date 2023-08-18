Каждый год нашей независимости — достижение нации. Сегодня, когда за нашу свободу в очередной раз нужно бороться кровью, День Независимости будет ощущаться иначе.

Чтобы отразить изменения в стране и духе народа, Укрпочта выпускает новые марки — Украина-мать. Читай подробнее, когда их можно будет приобрести.

Укрпочта выпускает новые марки ко Дню Независимости: марки Украина-мать

В Укрпочте рассказали, что новые марки совмещают монументальное и почтовое искусство. Ведь ко Дню Независимости готовят спецвыпуск — Украина-мать.

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Это наш формат принятия изменения контекстов и переосмысления. Замена советского герба на украинский трезубец — фундаментально один из них.

Укрпочта намекнула на уместность смены названия монумента:

— Возможно, вслед за ним последует и смена названия — с Родина-мать на соответствующее Украина-мать.

Создала интерпретацию художница Зинаида Кубарь. А на почтовом наборе изображен монумент, что возвышается на Печерских холмах Киева.

Праздничный выпуск ко Дню Независимости. Укрпочта показала новые марки серии Украина-мать — как купить / 4 Фотографии

Почтовый спецвыпуск состоит из листа марок, конверта Первый день, немаркированного художественного конверта и открытки. Тираж марки — 600 тыс.

Сейчас марки можно предзаказать, чтобы точно оставить частицу истории у себя. Почтовый набор стоит 108 грн.

Ранее мы рассказывали, что известно о новых марках от Укрпочты.

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