Кожен рік нашої незалежності — здобуток нації. Сьогодні, коли нашу свободу вкотре потрібно виборювати кров’ю, День Незалежності буде відчуватися інакше.

Аби відобразити зміни в країні та дух народу, Укрпошта випускає нові марки — Україна-мати. Читай детальніше, коли їх можна буде придбати.

Укрпошта випускає нові марки до Дня Незалежності: марки Україна-мати

В Укрпошті розповіли, що нові марки поєднають монументальне і поштове мистецтво. Адже до Дня Незалежності готують спецвипуск — Україна-мати.

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Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб — фундаментально один з них.

Укрпошта натякнула на доречність зміни назви монументу:

— Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви — з Батьківщина-мати на відповідніше Україна-мати.

Створила інтерпретацію художниця Зінаїда Кубар. А на поштовому наборі зображено монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва.

Святковий випуск до Дня Незалежності. Укрпошта показала нові марки серії Україна-мати — як придбати / 4 Фотографії

Поштовий спецвипуск містить марковий аркуш, конверт Перший день, немаркований художній конверт та листівки. Тираж марки — 600 тис.

Нині марки можна передзамовити, щоб точно залишити частинку історії у себе. Поштовий набір коштує 108 грн.

Раніше ми розповідали, що відомо про нові марки від Укрпошти.

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