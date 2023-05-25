Мир — найвища цінність людства: що відомо про нові марки від Укрпошти

Укрпошта запускає нові марки. Цього разу це пара зображень, які ще називають зачіпкою.

Новий випуск називається Мир — найвища цінність людства. Його анонсували в Укрпошті ще 9 травня, у День Європи, який Україна цьогоріч впевше святкувала разом з країнами ЄС.

З 24 травня марки вже у продажі. І хоч довжелезних черг, як було раніше, вже немає, але все одно охочих придбати нові марки вистачає.

Це певні віхи. За ними можна прослідкувати певні події, — говорить одна з охочих придбати нові марки.

Авторка однієї з марок — Марія Суслова з Харкова. Вона зобразила портрет дівчини на своїй картині.

Іншу марку намалювали художниці з Люксембурга, які створили зображення, що нагадує кельтського любовного вузла як символу миру. І це вперше до військових марок Укрпошти долучаються іноземці.

Головний сенс, який закладали у марки — це умова, за якої й можливий мир у світі.

Також нещодавно Укрпошта випустила 12 аудіолистівок, що розповідають 14 історій українських героїв та героїнь. Читай, що про це відомо за посиланням.

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