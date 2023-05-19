Борітеся — поборете, вам Бог помагає! Такими словами українського пророка та видатного діяча культури Тараса Шевченка ми ознаменуємо кожен етап нашої боротьби проти ворогів.

У 21 столітті ми змушені доробити те, чого не змогли втілити в життя наші батьки та їхні батьки, аби вже діти та онуки сучасних героїв могли жити спокійно та робити все, щоб Україна процвітала.

Звісно, історію ми пишемо тепер самі. І починати це робити треба вже, не чекаючи особливого моменту. Укрпошта спільно з онлайн-медіа Свідомі та креативними MO3GI Group випустила 12 аудіолистівок, що розповідають 14 історій українських героїв та героїнь.

Арт-листівки від Укрпошти

Укрпошта у своєму Telegram розповіла, що надихнули їх на створення таких листівок історії наших військових, музикантів, художників, журналістів, волонтерів, працівників критичної інфраструктури та всі ті українці, на яких рівняється світ.

Листівки отримали промовисту назву Борітеся — Вже поборюєте.

На листівках є QR-коди, просканувавши які можна почути аудіоісторію героя чи героїні з зображення. Серед них — командира полку Азов Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини Пташки Поліщук, журналіста Ігоря Лаченкова та інших.

Також в основу створення листівок лягли й історії Оборонців, які понад рік тримають свій фронт: енергетичний, логістичний, харчовий.

— Історії змусять вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання “можу ще” в найтемніші часи, — кажуть в Укрпошті.

Борітеся — Вже поборюєте. Укрпошта випустила 12 аудіолистівок про українських героїв та героїнь / 12 Фотографій

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський каже, що ці листівки також стали способом підтримувати зв’язок між цивільними та військовими, волонтерами, родичами.

— Це спосіб нагадати всім, хто має можливість ходити на роботу, зустрічатися з друзями, жити звичним життям, що війна ще триває і кожен може та має зробити свій вклад в перемогу, як це роблять герої наших листівок.

Для Укрпошти “голосові” листівки — це зовсім новий формат, — каже Смілянський та переконаний, що вони зможуть об’єднати тисячі українців, де б ті не були.

Пошуком ілюстраторів та залученням героїв проекту займалася креативна команда MO3GI Group.

СЕО MOЗGI Group Ірина Горова також зазначила, що проект став важливим для неї та всієї команди.

— Ці листівки — це сумісний досвід талановитих творців та мужніх героїв, який покликаний надихнути всіх українців. Ми підтримуємо героїв сучасності, які чинять спротив ворогові та щодня роблять неймовірні справи, і допомагаємо розповісти їхні дивовижні історії, — каже Ірина Горова.

Журналістка онлайн-медіа Свідомі, які спілкувалися з героями листівок, Андріана Веляник наголошує, що важливою складовою роботи також став факт оприлюднення історій не лише медійних людей, а й тих, хто “мовчки робить свою роботу”.

Цей проект — багато історій про боротьбу, силу і мотивацію.

— Чимало щемких історій я дізнавалась через прості питання на кшталт: “Як зазвичай проходить ваш день?”, бо кожен день для них є таким, про який можна складати окремі розповіді, — ділиться журналістка.

Де купити аудіолистівки

Придбати арт-листівки Укрпошти можна в центральних відділеннях та онлайн. Вартість — 40 грн, а весь прибуток піде на дрони для Збройних сил України.

Створювали листівки 12 ілюстраторів — кожен з них відтворив у своєму стилі візуальні образи історій. Наприклад, листівку з Денисом Прокопенком намалювала його дружина Катерина.

Раніше Укрпошта також робила голосування за найкращий ескіз на тему Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Читай про це в нашому іншому матеріалі.

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