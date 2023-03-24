Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель — нова марка Укрпошти: де замовити

Укрпошта повідомила про випуск нової марки Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель. На початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували Київщину, а після деокупації побачене шокувало весь світ.
— Це не лише карбування подій у колективній пам’яті та історії, а й проживання болю та скорботи, які досі з’їдають кожного з нас зсередини. Складно повірити, що вже наступна весна, але ми не забудемо цих героїчних людей та міста, — прокоментували випуск марки в Укрпошті.
Марка Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель вийде тиражем 100 000 примірників вже 31 березня 2023 року. Зараз можна зробити передзамовлення на сайті Укрпошти.
До набору входить:
— Погашення Перший день відбудеться 31 березня в київському головпоштамті, а спецпогашення — в Ірпені, Бучі та Гостомелі.
У день введення поштового блоку в Бучі, Ірпені й Гостомелі починають працювати постійні штемпелі з перевідною датою Місто Героїв. Буча, Місто Героїв. Ірпінь, Місто Героїв. Гостомель, — повідомили в Укрпошті.
Через війну багато українців виїхали до Польщі, тому рідні відправляють їм посилки. Раніше ми розповідали, як відправити посилку у Польщу через Укрпошту та Нову пошту.
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