Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель — нова марка Укрпошти: де замовити

Укрпошта повідомила про випуск нової марки Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель. На початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували Київщину, а після деокупації побачене шокувало весь світ.

— Це не лише карбування подій у колективній пам’яті та історії, а й проживання болю та скорботи, які досі з’їдають кожного з нас зсередини. Складно повірити, що вже наступна весна, але ми не забудемо цих героїчних людей та міста, — прокоментували випуск марки в Укрпошті.

Де замовити марку Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель

Марка Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель вийде тиражем 100 000 примірників вже 31 березня 2023 року. Зараз можна зробити передзамовлення на сайті Укрпошти.

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До набору входить:

блок Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель

конверт Міста Героїв. Київщина

картка Місто Героїв. Буча

картка Місто Героїв. Ірпінь

картка Місто Героїв. Гостомель

Читати на тему Як отримати лампочки на Укрпошті швидко та зручно Як отримати лампочки на Укрпошті та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

— Погашення Перший день відбудеться 31 березня в київському головпоштамті, а спецпогашення — в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

У день введення поштового блоку в Бучі, Ірпені й Гостомелі починають працювати постійні штемпелі з перевідною датою Місто Героїв. Буча, Місто Героїв. Ірпінь, Місто Героїв. Гостомель, — повідомили в Укрпошті.

Через війну багато українців виїхали до Польщі, тому рідні відправляють їм посилки. Раніше ми розповідали, як відправити посилку у Польщу через Укрпошту та Нову пошту.

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