Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель — новая марка Укрпочты: где заказать

Укрпочта сообщила о выпуске новой марки Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель. В начале полномасштабного вторжения россияне оккупировали Киевскую область, а после деоккупации увиденное шокировало весь мир.

— Это не только фиксация событий в коллективной памяти и истории, но и проживание боли и скорби, которые съедают каждого из нас изнутри. Сложно поверить, что уже следующая весна, но мы не забудем этих героических людей и города, — прокомментировали выпуск марки в Укрпочте.

Где заказать марку Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель

Марка Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель выйдет тиражом 100 000 экземпляров уже 31 марта 2023 года. Сейчас можно сделать предзаказ на сайте Укрпочты.

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В набор входит:

блок Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель

конверт Города Героев. Киевская область

карта Город Героев. Буча

карта Город Героев. Ирпень

карта Город Героев. Гостомель

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— Погашение Первый день состоится 31 марта в киевском главпочтамте, а спецпогашение — в Ирпене, Буче и Гостомеле.

В день ввода почтового блока в Буче, Ирпене и Гостомеле начинают работать постоянные штемпеля с переводной датой Город Героев. Буча, Город Героев. Ирпень, Город Героев. Гостомель, — сообщили в Укрпочте.

Из-за войны многие украинцы выехали в Польшу, поэтому родные отправляют им посылки. Ранее мы рассказывали, как отправить посылку в Польшу через Укрпочту и Новую почту.

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