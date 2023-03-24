Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель — новая марка Укрпочты: где заказать

Укрпочта сообщила о выпуске новой марки Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель. В начале полномасштабного вторжения россияне оккупировали Киевскую область, а после деоккупации увиденное шокировало весь мир.
— Это не только фиксация событий в коллективной памяти и истории, но и проживание боли и скорби, которые съедают каждого из нас изнутри. Сложно поверить, что уже следующая весна, но мы не забудем этих героических людей и города, — прокомментировали выпуск марки в Укрпочте.
Марка Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель выйдет тиражом 100 000 экземпляров уже 31 марта 2023 года. Сейчас можно сделать предзаказ на сайте Укрпочты.
В набор входит:
— Погашение Первый день состоится 31 марта в киевском главпочтамте, а спецпогашение — в Ирпене, Буче и Гостомеле.
В день ввода почтового блока в Буче, Ирпене и Гостомеле начинают работать постоянные штемпеля с переводной датой Город Героев. Буча, Город Героев. Ирпень, Город Героев. Гостомель, — сообщили в Укрпочте.
Из-за войны многие украинцы выехали в Польшу, поэтому родные отправляют им посылки. Ранее мы рассказывали, как отправить посылку в Польшу через Укрпочту и Новую почту.
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