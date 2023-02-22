Как получить лампочки на Укрпочте быстро и удобно

Жители Украины уже обменивают лампы накаливания на светодиодные лампочки в отделениях Укрпочты. Для этого нужно не только прийти в отделение, но и выполнить несколько легких шагов. Как получить лампочки на Укрпочте и что для этого нужно — читай в материале.
Важно, что лампочки будут раздавать не только в областных центрах, но и в маленьких селах. Услуга будет предоставляться в тысячах отделений. В большинстве сел акция стартует с 1 марта.
— Наши отделения выдают украинцам энергосберегающие лампы даже в прифронтовом Краматорске, деоккупированном Херсоне и десятках других украинских городов и городков.
— До конца месяца планируем, что передвижные отделения Укрпочты повезут LED-лампы в самые отдаленные села, чтобы все без исключения украинцы могли воспользоваться возможностью заменить старые на новые энергосберегающие лампы, — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
По его словам, часть ламп из первой партии уже роздана, а остальная — забронирована по заявкам из Дії и ждет в отделениях своих новых владельцев.
Менять лампы нужно для того, чтобы укрепить энергетический фронт страны. Ведь светодиодные лампочки потребляют в 10–20 раз меньше электроэнергии, чем обычные.
Это очень важно сейчас, ведь ситуация с электроэнергией хоть и стабилизировалась, но в самой энергосистеме чувствуется значительный дефицит. Это можно увидеть в Харьковской и Одесской областях.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на днях сказал, что заявку на обмен лампочек уже можно подавать в приложении Дія.
Она будет действительной пять дней, и в течение этого времени следует обратиться в Укрпочту.
Она будет действительной пять дней, и в течение этого времени следует обратиться в Укрпочту.
Также важно, что в отделения можно приходить даже без предварительной регистрации, взяв с собой пять ламп старого образца, паспорт, код и телефон.
Как подать заявку в Дії:
Финансирование 30 млн LED-ламп будет происходить за счет средств ЕС.
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