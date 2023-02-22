Как получить лампочки на Укрпочте быстро и удобно

Жители Украины уже обменивают лампы накаливания на светодиодные лампочки в отделениях Укрпочты. Для этого нужно не только прийти в отделение, но и выполнить несколько легких шагов. Как получить лампочки на Укрпочте и что для этого нужно — читай в материале.

Как получить лампочки на Укрпочте 2023

Важно, что лампочки будут раздавать не только в областных центрах, но и в маленьких селах. Услуга будет предоставляться в тысячах отделений. В большинстве сел акция стартует с 1 марта.

— Наши отделения выдают украинцам энергосберегающие лампы даже в прифронтовом Краматорске, деоккупированном Херсоне и десятках других украинских городов и городков.

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— До конца месяца планируем, что передвижные отделения Укрпочты повезут LED-лампы в самые отдаленные села, чтобы все без исключения украинцы могли воспользоваться возможностью заменить старые на новые энергосберегающие лампы, — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, часть ламп из первой партии уже роздана, а остальная — забронирована по заявкам из Дії и ждет в отделениях своих новых владельцев.

Зачем нужно обменивать лампочки

Менять лампы нужно для того, чтобы укрепить энергетический фронт страны. Ведь светодиодные лампочки потребляют в 10–20 раз меньше электроэнергии, чем обычные.

Это очень важно сейчас, ведь ситуация с электроэнергией хоть и стабилизировалась, но в самой энергосистеме чувствуется значительный дефицит. Это можно увидеть в Харьковской и Одесской областях.

Как получить лампочки на Укрпочте

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на днях сказал, что заявку на обмен лампочек уже можно подавать в приложении Дія.

Она будет действительной пять дней, и в течение этого времени следует обратиться в Укрпочту.

Также важно, что в отделения можно приходить даже без предварительной регистрации, взяв с собой пять ламп старого образца, паспорт, код и телефон.

Как подать заявку в Дії:

Авторизуйся в Дії удобным способом. Нажми в меню Услуги и выбери Обмен лампочек. Укажи контактный номер телефона и отделение Укрпочты, где хочешь забрать лампочки. Укажи тип и количество светодиодных ламп, которые хочешь получить (например: три типа Е14, две типа Е27).

Финансирование 30 млн LED-ламп будет происходить за счет средств ЕС.

Повышение энергоэффективности дома или квартиры — не столь сложная и дорогостоящая идея, как может показаться на первый взгляд. Читай, как оптимизировать потребление электроэнергии, воды и тепла дома.

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