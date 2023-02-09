Украинские защитники, электрики, специалисты всех других специальных служб — заслуживают памятных знаков отличия. Так считает и Укрпочта: она объявила предпродажу новых марок, посвященных украинским профессионалам — воинам света и добра.

Известно, что получить новые марки Воины света. Воины добра можно будет после объявления официального старта продаж.

— Своими коварными действиями Россия надеется сломить волю украинцев, погрузить страну в “темноту”, ослабить решимость Украины идти к победе. Но враг просчитался, — пишут в Укрпочте.

Сейчас также смотрят

В набор входит блок Воины света. Воины добра, конверт Воины света. Воины добра, карта Воины светлая. Воины добра. Художником стал Александр Никитюк.

Почтовая коллекция посвящена всем людям, работавшим и продолжающим работать над восстановлением поврежденных объектов инфраструктуры, жилых сооружений и других разрушенных зданий.

Каждая марка посвящена разным профессиям — дорожники, связисты, энергетики, водопоставщики, газовщики и другим.

Украинцы глубоко благодарны работникам специальных служб, которые после вражеских ракетных обстрелов 24/7 самоотверженно восстанавливают дорожное полотно и связь и возвращают в дома украинцев свет, тепло и газ, — говорится в сообщении.

Марки из набора введут в продажу уже 15 февраля, но уже сейчас можно оформить предзаказ.

Воины света, воины добра: Укрпочта открыла предпродажу новую марку / 2 Фотографии

Как работает Укрпочта во время войны и можно ли отправить посылку за границу — можешь узнать в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!