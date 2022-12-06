Оружие Победы: Укрпочта выпустила новые марки, посвященные ВСУ

Ко Дню Вооруженных сил Украины Укрпочта ввела в обращение почтовый выпуск Оружие Победы. На новых марках изображены разные виды вооружения, с помощью которых украинские воины очищают нашу землю от оккупантов.

Об этом сообщает Укрпочта в своем Telegram-канале. Смотри, как выглядят тематические марки, и узнай, как их можно купить.

Оружие Победы

На новых марках от Укрпочты можно увидеть украинский противокорабельный ракетный комплекс Нептун, уничтоживший флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва.

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А также Вильху и Стугну-П, изготовленные Укроборонпромом. Авторами выпуска являются художники-графики Сергей и Александр Харуки.

Спасибо ВСУ за вашу несокрушимость, силу и жажду быть свободными. За то, что за вашими спинами мы чувствуем себя в безопасности и продолжаем бороться каждый на своем месте, — говорят в Укрпочте.

Марковый лист будет выпущен с тиражом 200 000 экземпляров. Кроме того, будут продаваться и тематические открытки и конверты.

Укрпочта обещает передавать с каждого приобретенного листа по 18 грн в поддержку ВСУ. Заказать марки Оружие Победы можно по ссылке.

Напомним, ранее вышла марка Крымский мост на бис! Так Укрпочта решила поздравить украинцев с установлением справедливости в деле незаконного строительства моста россиянами на полуострове. Смотри, что изображено на марке.

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