Зброя Перемоги: Укрпошта випустила нові марки, присвячені ЗСУ

До Дня Збройних сил України Укрпошта ввела в обіг поштовий випуск Зброя Перемоги. На нових марках зображено різні види озброєння, за допомогою якого українські воїни очищують нашу землю від окупантів.

Про це повідомляє Укрпошта у своєму Telegram-каналі. Дивись, який мають вигляд тематичні марки, та дізнайся, як їх можна купити.

Зброя Перемоги

На нових марках від Укрпошти можна побачити український протикорабельний ракетний комплекс Нептун, який знищив флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва.

Зараз також дивляться

А також Вільху та Стугну-П, які виготовив Укроборонпром. Авторами випуску є художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Дякуємо ЗСУ за вашу незламність, силу та жагу бути вільними. За те, що за вашими спинами ми почуваємо себе в безпеці та продовжуємо боротися — кожен на своєму місці, — кажуть в Укрпошті.

Марковий аркуш буде випущено з тиражем 200 000 екземплярів. Окрім того, продаватимуться й тематичні листівки та конверти.

Укрпошта обіцяє передавати з кожного придбаного аркуша по 18 грн на підтримку ЗСУ. Замовити марки Зброя Перемоги можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше вийшла марка Кримський міст на біс! Так Укрпошта вирішила привітати українців зі встановленням справедливості у справі незаконного будівництва мосту росіянами на півострові. Дивись, що зображено на марці.

Підписуйся на наш Telegram та уважно стеж за новинами!