Укрпочта анонсировала выход новой марки с арбузами: Херсон – это Украина!

Слухи об освобождении нашими воинами Херсона ходили уже несколько дней, что особенно радовало украинцев в эти пасмурные и туманные осенние дни.

Сегодня мы наконец-то услышали такое долгожданное официальное “освободили”. Известие однозначно украсило день каждого, кто болел за судьбу Херсона в течение многих месяцев. К счастью, есть еще один повод радоваться.

Укрпочта анонсировала выход новой марки в своих социальных сетях. Главным символом марки Херсон — это Украина будет настоящий херсонский арбуз.

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Главная почта страны тоже была в курсе слухов и активно готовила создание марки с арбузом, чтобы сегодня порадовать украинцев.

Марка Херсон — Украина является символом восхищения непокоренными херсонцами.

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В этот раз марку будут продавать в составе целого набора. Он будет включать:

Марковый лист. Основным элементом марки является ломтик арбуза, где семена выглядят как ракеты, которыми российские захватчики безжалостно обстреливают Херсонскую область.

Также на марке изображены сюжеты, сопровождавшие временную оккупацию города: мирные митинги, здания в огне, пытки. И видна карта с обозначением освобожденного Вооруженными силами Украины Херсона, города-героя.

Художественный конверт и открытка, где проиллюстрированы протесты жителей.

Тираж нового маркового листа составит всего 150 000 экземпляров. А о дате введения этой красивой и непокоренной марки Херсон — Украина в обращение Укрпочта сообщит немного позже.

Чтобы не упустить и точно получить марку, ты можешь сделать предзаказ здесь.

Подробнее об освобождении Херсона читай в нашем материале.

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