Путешествия и вдохновение

Укрпочта анонсировала выход новой марки с арбузами: Херсон – это Украина!

Вероника Кононенко, редактор сайта 11 ноября 2022, 18:36
марка херсон
Фото: Telegram

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