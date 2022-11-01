Символизирует грядущий год и наши реалии — Укрпочта запускает голосование за новогоднюю марку

За период полномасштабной войны Укрпочта уже создала не одну тематическую марку. Они успешно продаются, даже из-за границы люди хотят приобрести себе одну из них.

Но это не все, Укрпочта не перестает радовать нас и запускает голосование за новую новогоднюю марку. Почтовая марка будет называться З Різдвом Христовим та Новим роком!

Проголосовать за эскиз, который тебе нравится, можно уже сейчас. Сделать это очень просто — стоит только оставить в комментариях под постом в Facebook или Instagram номер эскиза. Или ты можешь проголосовать за него в Telegram.

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— Наша с вами миссия — выбрать эскиз, изображающий 2023-й, о котором мечтают украинцы, и наши реалии. Отметим его в памяти и на новой почтовой марке, — говорится в сообщении.

Голосование продлится до 08:00 4 ноября. Новогоднюю марку Укрпочта представит в декабре 2022 года.

Дитячі мрії

Колядники і український воїн

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Під захистом Святого Миколая

Читать по теме Наши герои теперь на открытках — новые марки Укрпочты ко Дню защитников и защитниц Украины Какие марки и открытки запустила Укрпочта ко Дню защитников и защитниц Украины.

Ранее мы рассказывали о благотворительной марке от Укрпочты Пес Патрон. Узнай больше о ней по ссылке.

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